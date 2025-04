Arquidiocese de Santarém inaugura Fazenda da Esperança Manoel Ivair Chaves

Neste sábado, 05, a Arquidiocese de Santarém deu um importante passo na promoção da recuperação e da esperança com a inauguração da primeira etapa da Fazenda da Esperança Manoel Ivair Chaves. O evento, realizado no contexto do Jubileu da Esperança, celebrado pela Igreja neste ano, contou com uma Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Santarém, Dom Irineu, e concelebrada por diversos padres.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades políticas, representantes da segurança pública, do Ministério Público, empresários apoiadores, religiosas e lideranças leigas. Entre os parceiros da iniciativa estão o Ministério Público Estadual (MPE) e a Vara Criminal de Santarém. Após a celebração, os presentes participaram de um almoço de confraternização.

Um espaço de acolhimento e recuperação

Localizada na Rodovia Santarém-Curuá-Una, km 47 - Ramal do Sacrifício, comunidade Boa Esperança, a Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica dedicada ao acolhimento e recuperação de pessoas em situação de dependência química, especialmente do álcool e de outras drogas.

Nesta primeira etapa, a instituição atenderá homens que buscam libertação dos vícios por meio de uma convivência terapêutica, baseada em valores humanos, espirituais e no trabalho como forma de ressocialização.

Homenagem ao doador

A Fazenda leva o nome do benfeitor Manoel Ivair Chaves, que, após conhecer o trabalho da instituição em outras regiões, decidiu doar o terreno para que o projeto fosse implantado na Arquidiocese de Santarém.

A iniciativa reforça o compromisso da Igreja e da sociedade civil com a promoção da vida e da esperança, oferecendo uma nova chance para quem busca reconstruir sua história longe das drogas.

