Barco-Hospital Papa Francisco fará atendimento em Óbidos nos dias 7 e 8 de abril

Óbidos, PA – Nos dias 7 e 8 de abril, o Barco-Hospital Papa Francisco estará ancorado na cidade de Óbidos, no estado do Pará, para oferecer atendimento médico gratuito à população. A iniciativa, promovida pela Coordenação do Barco Hospital, levará uma equipe de profissionais de saúde para atender às necessidades da comunidade local, com especialidades variadas.

Os serviços disponíveis incluem clínica geral, ginecologia, oftalmologia, pediatria, odontologia e cirurgia geral, com foco no tratamento de hérnias e vesículas. Além disso, haverá distribuição de fichas a partir das 6h30, e os interessados devem comparecer com os documentos em mãos, como RG, CPF e cartão SUS.

O atendimento será realizado no Porto das Docas, um ponto estratégico para facilitar o acesso da população. A ação reforça o compromisso do Barco-Hospital Papa Francisco em levar saúde e bem-estar às comunidades ribeirinhas da região amazônica, promovendo cuidado médico de qualidade e humanizado.

Para mais informações sobre o cronograma de atendimentos do Barco-Hospital, a população pode buscar orientações junto aos Coordenadores da Ação. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua saúde e da sua família!

www.obidos.net.br