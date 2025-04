Procissão do Encontro reúne fiéis em Óbidos em momento de fé e reflexão

Na noite de sexta-feira, 12 de abril, a comunidade católica de Óbidos se uniu para a tradicional Procissão do Encontro, celebrando a fé e a devoção ao Senhor Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Organizado pela Região Pastoral local, o evento marcou mais um capítulo na história religiosa da cidade.

Duas procissões deram início à celebração. A imagem do Senhor dos Passos partiu da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, enquanto a de Nossa Senhora das Dores saiu da Matriz de São Francisco e Santa Clara. O momento mais aguardado ocorreu em frente à Matriz de São Martinho de Lima, onde as procissões se encontraram, reunindo inúmeros fiéis em um instante de profunda emoção, conhecido como o Doloroso Encontro.

Na tradição católica, o Encontro simboliza o caminho do Calvário, quando Jesus, a caminho da cruz, cruza olhares com sua Mãe, Maria. Esse momento tocante reflete a dor e o amor entre ambos, convidando os fiéis à reflexão. “Consideremos o Encontro que no caminho do Calvário teve o Filho com a sua Mãe. Jesus e Maria olham-se mutuamente, e estes olhares são como outras tantas setas que lhes transpassam o coração”, destacou um dos coordenadores do evento, reforçando a mensagem de paciência e amor diante das adversidades, inspirados por Jesus e Maria.

Mais do que uma manifestação religiosa, a Procissão do Encontro fortalece os laços da comunidade de Óbidos, renovando a fé e inspirando os participantes a seguirem os ensinamentos de compaixão e resiliência. O evento reafirmou a importância da união e da espiritualidade para os católicos da região.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e Mauro Nayan