ÓBIDOS: SEMAB formaliza Coordenação das Feiras Livres para melhorar organização e comercialização

Iniciativa da SEMAB busca espaços dignos para feirantes e qualidade no atendimento à população

ÓBIDOS – Neste início de abril, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), deu início à formalização da Coordenação das Feiras Livres do município. A iniciativa visa aprimorar a organização, o funcionamento e a comercialização de produtos autorizados, garantindo melhores condições de trabalho para os feirantes e atendimento de qualidade para a população.

Roberto Romero, secretário da SEMAB, destacou o objetivo da iniciativa: “A formalização das feiras busca construir, em conjunto com os feirantes e suas representatividades, espaços dignos de trabalho harmonioso e de atendimento à população. Queremos valorizar o papel essencial das feiras na comunidade, garantindo produtos de qualidade e fortalecendo a economia local”, explicou.

O processo faz parte do Ordenamento das Feiras Livres do Bairro Bela Vista e do Centro da cidade. Para discutir a proposta, a SEMAB promoveu reuniões nos dias 04 e 09 de abril, respectivamente, envolvendo feirantes e representantes locais. Durante os encontros, foram discutidas propostas para promover o desenvolvimento sustentável do município, oferecendo maior apoio aos agricultores e valorizando a importância das feiras como espaços de oferta de produtos frescos e de qualidade.

Com a medida, a SEMAB reforça seu compromisso com a economia local e a qualidade de vida da população, garantindo que as feiras livres continuem sendo um espaço de comercialização justa e acessível.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Com informações da SEMAB