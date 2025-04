ENEM 2025: Começa prazo para pedir isenção da taxa de inscrição

Quem deseja fazer o Enem 2025 de graça deve solicitar até 25 de abril. Nota do Exame é o único critério avaliativo do Processo Seletivo Regular (PSR) da Ufopa e em outras universidades.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), abriu nesta segunda-feira, 14 de abril, o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. De acordo com o Edital nº 18/2025, a solicitação pode ser feita até o dia 25 de abril. Sediada em Santarém (PA), a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) utiliza a nota do Exame como único critério avaliativo do Processo Seletivo Regular (PSR), principal forma de ingresso na universidade.

Os interessados deverão pedir a isenção pela Página do Participante, com o login único do GOV.BR. Quem não lembrar a senha da conta poderá recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma. Os estudantes que não compareceram aos dois dias de provas do Enem em 2024 também precisam justificar a ausência caso queiram participar da edição de 2025 gratuitamente.

O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadrem nos seguintes perfis:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025);

Aqueles que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Os participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC, também se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição.

Independente do pedido de isenção, o estudante precisará fazer a inscrição para o Enem. O período de inscrição ainda será divulgado pelo MEC.

Confira o cronograma abaixo:

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio

Período de recursos: 12 a 16 de maio

Resultado dos recursos: 22 de maio

Inscrição ao ENEM 2025

Inscrições para o Enem 2025: terão início em 26 de maio de 2025 (ainda a ser confirmado, fique atento).

terão início em (ainda a ser confirmado, fique atento). Provas do Enem 2025: 09 e 16 de novembro de 2025.

Fonte: Comunicação/UFOPA