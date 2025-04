Secretaria da Mulher inicia projeto de reeducação e sensibilização de homens por meio de palestras temáticas

Ciclos de atividades vão encerrar no final de maio com encaminhamento de um relatório ao Poder Judiciário.

Denominado de “Desconstruindo a masculinidade tóxica: um chamado à mudança” o projeto realizado pela Secretaria Municipal da Mulher (SEMM), está promovendo a reeducação de homens por meio de ciclos de palestras temáticas que evidenciam a necessidade do entendimento de que ser homem, não tem nada a ver com ser machista, além de alertá-los para os comportamentos que configuram importunação sexual ou que podem ser enquadrados nas Leis Maria da Penha, Caroline Dieckmann, Joana Maranhão e na Lei do Feminicídio.

O primeiro ciclo de palestras iniciou na noite de segunda-feira (14), na sede administrativa da SEMM, com a atividade que teve como tema: “O que é ser homem? Visão Histórica”, estimulando os primeiros participantes a realizar uma autoavaliação do conceito de homem no passado e do homem atualmente.

A ideia é desconstruir comportamentos e atitudes machistas, muitas vezes naturalizados, que não são reconhecidos como ações de agressão ou abuso, tornando os participantes multiplicadores de atitudes respeitosas e igualitárias.

Cristiane Souza, secretária da Mulher, explica que o projeto vai ofertar seis palestras que vão ser destinadas para três turmas diferentes.

“A ideia é que eles transmitam as informações para os seus filhos e amigos sobre os esclarecimentos que são repassados durante as atividades do projeto. Estamos estimulando eles para que identifiquem como comportamentos vindos de gerações anteriores, trazidos na nossa cultura, hoje em dia, podem se configurar uma importunação, um assédio e até mesmo vir a ser considerado um estupro. A Secretaria da Mulher pretende ao longo deste ano ter três turmas com esses ciclos de palestras. Serão encaminhados também pelo juiz da Comarca de Óbidos, os homens que tiveram ocorrências de medida protetiva ou alguma ação judicial que seja no âmbito da violência contra a mulher”, explicou Cristiane.

Além da Secretaria da Mulher, o projeto “Desconstruindo a masculinidade tóxica: um chamado à mudança” conta com a colaboração das secretarias de Educação e Saúde; do Ministério Público, Tribunal de Justiça do Pará, Subseção de Óbidos da OAB e as polícias Militar e Civil.

Ainda há a disponibilidade para ingresso de novos participantes na turma atual e para os próximos ciclos de atividades.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria Municipal da Mulher, que fica localizada a Avenida Prefeito Nelson Souza nº810, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, ou por meio do contato (93) 99108-9471.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7839-secretaria-da-mulher-inicia-projeto-de-reeducacao-e-sensibilizacao-de-homens-por-meio-de-palestras-tematicas#sigProIdcf5f89ec8e View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos