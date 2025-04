3ª edição da Corrida Tiradentes movimenta o feriado em Óbidos com recorde de participantes

O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com o apoio da Polícia Militar.

Centenas de atletas participaram da 3ª Corrida Tiradentes, realizada no início da noite de segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, em Óbidos. O evento esportivo celebra a memória de Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), patrono da Polícia Militar do Pará, parceria na realização da corrida por meio da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (29ª CIPM).

O evento esportivo realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), reuniu um número recorde de corredores, ao todo foram 311 inscritos, distribuídos em quatro categorias.

A corrida foi dividida em percursos de 5km e 7,5km ao longo da Avenida Prefeito Nelson Souza e de outras ruas e travessas entre os bairros de Santa Terezinha e o Centro. Ao longo do trajeto, foram montados pontos de hidratação e a segurança dos corredores contou com a atuação dos militares da 29º CIPM e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

O primeiro pelotão a largar foi o feminino, das categorias juvenil, sênior, máster e elite. A prova de 5 km iniciou às 18h da PA-437 na altura do Campus do IFPA. Três minutos depois, foi a vez da largada do pelotão dos homens inscritos nas categorias juvenil, sênior e máster.

A categoria elite masculino largou às 18h7 também da PA-437, da frente da Subestação da concessionária de energia, para fazer o trajeto de 7,5km, o maior da terceira edição do evento.

O percurso, desafiador em alguns trechos com ladeiras, exigiu resistência dos corredores, como foi o caso da longa subida na Rua Antônio Brito de Souza, na etapa final do trajeto.

Sidney Santos, vencedor da categoria elite, comemorou o segundo pódio conquistado em menos de uma semana. O atleta amador obidense havia conquistado no sábado (19) a terceira colocação na categoria principal em outra corrida de rua em Santarém.

“Tô muito feliz. A sensação de hoje, poder estar aqui e tendo o mérito de concluir a prova e vir o primeiro lugar, é muito gratificante. O pódio a gente constrói através dos nossos trabalhos e esforços”, comemorou o campeão da categoria elite.

A campeã da categoria elite feminino veio da zona rural de Óbidos. Francinéia Gama é pescadora e mora na comunidade Cuiteua, foi a segunda corrida que ela participou.

“Primeiro lugar, agradecer a Deus e depois à minha família por me apoiar. Não é só corrida, é cuidar da saúde também. Tô muito feliz com essa conquista”, disse Francinéia.

Outro pescador a subir no pódio da 3ª Corrida Tiradentes foi o primeiro colocado da categoria sênior, Roberto Carlos Lopes, que destacou a importância da corrida para a saúde.

“Eu quero dizer que correr é viver, é saúde e todos precisam praticar esporte”, ressaltou Roberto.

O recorde de participantes superou as expectativas dos órgãos envolvidos na organização da corrida. Para o capitão Marco Antônio Correa, representante do comando da 29º CIPM, a homenagem ao patrono da Polícia Militar, Tiradentes, tem significado ainda maior com a promoção do esporte e saúde por meio da corrida.

“O mais importante é essa questão do motivacional, de buscar a saúde física, a saúde mental, sair do sedentarismo, motivando outras pessoas que não estão aqui participando. Para o próximo ano, vamos pensar em uma caminhada também, pra atender as pessoas que ainda não têm condições de correr e, por meio da caminhada dentro da programação de Tiradentes, vamos incentivar essas pessoas”, explicou capitão Marco.

O secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, disse que a corrida foi histórica e comprovou a paixão do obidense pelo esporte.

“O povo compareceu e a gente fica muito feliz por eles acreditarem no trabalho da Secretaria de Esporte. Óbidos está respirando esporte. O esporte é uma prevenção, nos dá vida longa, nos traz muito mais saúde, ajuda as pessoas com a saúde mental, e ver essa corrida com o maior número de participantes nas três edições, nos dá a sensação de dever cumprido e de que estamos trabalhando da maneira correta. Por isso, saibam que, onde tiver esporte, a Semel estará lá com a sua equipe para o bem do nosso povo”, assegurou Jalico.

Premiação

Os cinco primeiros colocados das categorias juvenil, sênior, máster e elite foram premiados com troféus e medalhas durante a cerimônia de premiação na Praça da Cultura.

A Semel anunciou que todos os demais corredores vão receber medalhas pela participação.

Galeria de Fotos....



FONTE: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos