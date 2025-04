Óbidos Registra Elevação no Nível do Rio Amazonas para 7,40 metros

Óbidos, PA – A Defesa Civil de Óbidos, por meio do boletim diário emitido, informou que o nível do Rio Amazonas atingiu a marca de 7,40 metros nesta terça-feira, 22 de abril de 2025, às 07h. O registro indica um aumento significativo em relação aos anos anteriores, superando os 5,92 metros de 2024, os 7,26 metros de 2023, os 8,26 metros de 2022 e os 8,14 metros de 2009, todos medidos na mesma data.

De acordo com os dados históricos apresentados no boletim, o nível atual está 1,48 metro acima de 2024, 14 centímetros acima de 2023 e 86 centímetros acima de 2022, mas ainda 74 centímetros abaixo do recorde de 2009. A cota de alerta de inundação, fixada em 7,20 metros, foi ultrapassada, colocando a cidade em estado de atenção para possíveis impactos.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) segue monitorando a situação e orienta a população ribeirinha para que fique atenta a possíveis riscos de alagamentos. Medidas preventivas estão sendo adotadas para mitigar os efeitos do aumento do nível do rio na região.

Fotos de Vander N Andrade