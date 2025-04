BELÉM: Aristides Dias lança o Livro PAI em homenagem a Sr. Sinval Dias

Belém, 23 de março de 2025 – O escritor e jornalista obidense Aristides Dias, carinhosamente conhecido como Tidão, lançou na última quarta-feira, dia 23 de março, sua mais recente obra, intitulada PAI. O livro é uma homenagem póstuma ao seu pai, Sinval Dias, e foi apresentado em um evento familiar e acolhedor na residência da família Dias, em Belém.

A noite de autógrafos contou com a presença da matriarca, Dona Adalgisa, e diversos convidados, incluindo seus familiares e muitos obidenses que prestigiaram a celebração. O evento, regado a piracuí com banana, foi marcado por emoção e memórias, refletindo o espírito de união que Sinval Dias sempre cultivou. “Esse livro, que comecei no período da pandemia, busca eternizar a vida de meu pai aqui na terra. Tudo que ele fez pela sua família, para que se mantivesse unida e cheia de amor. Foi isso que ele plantou e colheu”, declarou Tidão.

Aristides Dias em sua noite de Autógrafos

A obra narra a trajetória de Sinval Dias, funcionário público que deixou um legado significativo em Óbidos, onde viveu por muitos anos e participou ativamente da vida cultural da cidade. Nascido em Muaná, no Marajó, Sinval passou por Abaetetuba, Óbidos e Belém, construindo uma família com 11 filhos e conquistando grande respeito entre aqueles que o conheciam.

Sobre o livro, Aristides destaca: “É um registro de um cidadão que, com todas as diversidades da vida, conseguiu superá-las, formando uma família grandiosa, sem deixar faltar nada aos seus filhos, incentivando-os a estudar e escolherem seus próprios caminhos, sempre com princípios morais e humildade”.

PAI não é apenas uma biografia, mas uma celebração dos valores de respeito, humildade e amor familiar que Sinval transmitiu. O lançamento foi um momento de confraternização e homenagem, reunindo amigos e familiares para celebrar a vida e o legado de um homem que marcou a história de sua comunidade.

Galeria de Fotos...

































































https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7861-belem-aristides-dias-lanca-o-livro-pai-em-homenagem-a-sr-sinval-dias#sigProIda550df90c3 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br