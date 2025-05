Febraban alerta para golpes praticados contra consumidores com a proximidade do Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, alerta para golpes que estão sendo praticados contra os consumidores. Entre eles estão páginas falsas que simulam e-commerce e promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp.

Para não ser vítima dessas armadilhas, é importante redobrar a atenção na hora da compra, como explica Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban:

“Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores do que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes. Também tenha muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links, especialmente se receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções”.

Walter Faria também alerta para golpes praticados com um meio de pagamento muito utilizado: os cartões. “Golpistas que trabalham como vendedores prestam atenção quando você digita a sua senha na maquininha de compra. Depois, trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com o seu cartão e a senha, fazem compras usando o seu dinheiro. Outro golpe é o da maquininha quebrada. Nele, o golpista dá para a vítima uma maquininha com o visor danificado ou se posiciona de uma forma que a vítima não veja o preço cobrado na tela. O valor inserido é bem superior ao pedido, e o cliente só percebe que fez o pagamento maior depois de um tempo”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, o cliente que for lesado deve notificar imediatamente o banco e fazer um boletim de ocorrência.

FONTE: Agência Pará