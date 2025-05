IFPA Campus Óbidos realiza aula inaugural do Programa PARTIU IF com integração e acolhimento

Na terça-feira, 29 de abril de 2025, o IFPA Campus Óbidos promoveu a aula inaugural do Programa PARTIU IF, um evento que marcou o início das atividades com um momento de acolhimento, integração e entusiasmo para os novos discentes. A iniciativa, que contempla apenas quatro dos dezoito campi do IFPA, reforça a relevância do campus para o município de Óbidos.

A programação começou com as boas-vindas do coordenador do programa no campus, Cássio Couto, que abriu o evento destacando o compromisso com os estudantes. Em seguida, a diretora geral do IFPA Campus Óbidos, Celyane Batista, enfatizou a importância do PARTIU IF para a região, celebrando a oportunidade de fazer parte dos campi selecionados. “É um privilégio para nosso campus estar entre os contemplados, trazendo essa iniciativa transformadora para Óbidos”, afirmou.

A parceria com a Escola São Francisco, onde as aulas do programa serão realizadas, também foi destacada. A diretora da escola, Bárbara Aquino, deu as boas-vindas aos alunos, incluindo aqueles vindos de outras instituições, e reforçou a relevância da colaboração com o IFPA para o fortalecimento da educação local.

Durante o evento, os professores Jhonatan Santos, Erielson Lisboa e Cláudia Rodrigues foram apresentados, comprometendo-se a apoiar os estudantes e suas famílias ao longo do programa. A pedagoga Glaucyelen Pimentel conduziu dinâmicas envolventes, enquanto um quiz animado garantiu momentos de descontração entre os participantes.

A equipe local, incluindo monitoras que são discentes do IFPA, foi apresentada, destacando o papel ativo dos próprios estudantes no apoio aos novos ingressantes. Depoimentos de alunos do campus também inspiraram os presentes, incentivando-os a aproveitar ao máximo a oportunidade. “Estar no IFPA abriu muitas portas para mim, e tenho certeza de que o PARTIU IF fará o mesmo por vocês”, compartilhou um dos discentes.

O evento incluiu um tour pelas instalações do campus, permitindo que os novos estudantes conhecessem a estrutura do IFPA. Ao final, kits didáticos foram distribuídos aos participantes, e a foto oficial dos selecionados para o programa marcou o encerramento da programação.

O PARTIU IF promete ser uma iniciativa de grande impacto para a comunidade de Óbidos, oferecendo formação de qualidade e fortalecendo a educação no município.

www.obidos.net.br - Informações e Fotos IFPA – Campus Óbidos