SANTARÉM: Centro Cultural João Fona será palco da Semana Nacional de Museus 2025

Semana Nacional de Museus 2025 chega a Santarém com programação voltada à juventude e ao futuro das comunidades

O Centro Cultural João Fona será palco da edição 2025 da Semana Nacional de Museus, que acontece entre os dias 13 e 16 de maio em Santarém (PA). Promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o evento celebra o Dia Internacional dos Museus (18 de maio) e reúne instituições culturais de todo o Brasil em uma mobilização nacional.

Com o tema O Futuro dos museus em comunidades em rápida transformação, a programação local se propõe a valorizar o patrimônio histórico, promover o protagonismo juvenil e explorar o papel da tecnologia na educação cultural.

A agenda inclui oficinas de cerâmica para adultos e crianças, exposições coletivas, contação de histórias, jogos interativos sobre a memória local, além de aulas públicas e rodas de conversa com artistas, professores e representantes de movimentos sociais. Um dos destaques será a atividade Reviver o passado: desenhando a memória de Santarém, promovida em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unama, que convida os participantes a retratar elementos históricos da cidade. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

A abertura oficial ocorre nesta terça-feira, 13, às 15h, com a presença de autoridades municipais e representantes do setor cultural. A imprensa está convidada a acompanhar as atividades ao longo da semana. Entrevistas com curadores, participantes e organizadores podem ser agendadas previamente.

Programação....



Por: Weldon Luciano