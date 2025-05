Nível do Rio Amazonas atinge 7,74 metros e começa a inundar ruas em Óbidos

ÓBIDOS – O Rio Amazonas atingiu a marca de 7,74 metros nesta quarta-feira (14), segundo o Boletim Diário divulgado pela Defesa Civil de Óbidos. Com a elevação, as águas começaram a invadir ruas próximas ao rio e ao Laguinho Pauxis, causando transtornos aos moradores da região.

O nível atual representa um aumento de 1,28 metros em relação a 2024 (6,46 m) e está 0,14 cm acima do registrado em 2023 (7,60 m). No entanto, ainda está abaixo dos recordes de 2022 (8,36 m) e 2009 (8,56 m).

Com a subida das águas, vias próximas à margem do rio foram interditadas, incluindo trechos do Centro Comercial, próximo a Rua Siqueira Campos. A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação a partir de 7,20 metros e orienta a população a acompanhar as atualizações e seguir as recomendações das autoridades.

O monitoramento hidrológico continua sendo realizado pela Prefeitura de Óbidos e pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). Novas informações serão divulgadas conforme a situação se desenvolver.

Galeria de Fotos...



