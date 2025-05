Paróquia de Santa Isabel celebra Noite Mariana e lança Cartaz da Festividade de 2025

Terra Santa - Em uma noite marcada por fé e emoção, a paróquia de Santa Isabel, em Terra Santa, celebrou na última terça-feira, 13 de maio, uma homenagem especial à Virgem Maria, no dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima. O evento, que reuniu centenas de fiéis, também marcou a abertura oficial da Festividade de Santa Isabel 2025 com a apresentação do cartaz da celebração.

Procissão e Missa Solene

As atividades tiveram início ao entardecer, com uma procissão luminosa que partiu do portal da cidade em direção à Praça da Matriz. Carregando velas e entoando cânticos marianos, os fiéis percorreram as ruas em um momento de reflexão e devoção. Na praça, a Santa Missa foi presidida pelo pároco Pe. Rodrigo Allan, que destacou a importância da Virgem Maria como modelo de esperança e entrega a Deus.

Após a celebração eucarística, catequisandos de diferentes comunidades da paróquia subiram ao palco para apresentar coreografias e encenações em homenagem a Nossa Senhora. As performances, cuidadosamente preparadas, emocionaram o público e reforçaram o espírito de unidade e compromisso com a fé.

Lançamento do Cartaz da Festividade

O ponto alto da noite foi a apresentação do cartaz oficial da Festividade de Santa Isabel 2025, que carrega o tema “Com Santa Isabel somos Peregrinos da Esperança” e o lema “Nossa Esperança é Cristo, e ele não decepciona”. Inspirada pelo Ano Santo Jubilar de 2025, a festividade promete ser um marco de renovação espiritual para a comunidade. Com o lançamento, foi oficialmente dado o pontapé inicial para os preparativos do evento, que é um dos mais aguardados do calendário religioso local. A Festividade acontecerá no período 21 de junho a 08 de julho de 2025.

Agradecimentos

A organização do evento expressou profunda gratidão a Deus e à comunidade terra-santense, cujo empenho foi essencial para o sucesso da noite. “Nossos comunitários não medem esforços para fazer o melhor em honra a Deus, à Virgem Maria, à nossa padroeira Santa Isabel e ao nosso povo”, declarou um dos coordenadores. A expectativa agora se volta para a Festividade de Santa Isabel 2025, que promete unir ainda mais a comunidade em torno da fé e da esperança.

Cartaz