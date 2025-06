Ufopa Campus Oriximiná abre seleção para curso de Ciências Biológicas EAD com 100 vagas

O Campus Oriximiná da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) anunciou a abertura do processo seletivo para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade semipresencial (Ensino a Distância - EAD). As inscrições estarão abertas de 5 a 20 de junho de 2025, e serão ofertadas 100 vagas. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A diretora do campus, Dávia Talgatti, celebrou a conquista. "É com grande alegria que anunciamos a abertura deste edital. Esse curso já vem sendo requisitado há cerca de sete anos e, agora, com o apoio da UAB, conseguimos torná-lo realidade. Trata-se de uma grande conquista para Oriximiná e toda a região Oeste do Pará", afirmou.

A seleção será realizada em duas etapas: análise do histórico escolar do Ensino Médio e apresentação de uma carta de intenção, conforme modelo disponível no edital. O início das aulas está previsto para 18 de agosto de 2025.

Das 100 vagas, 50% serão reservadas ao sistema de cotas sociais, conforme conjunto de Leis, além das normativas do Ministério da Educação. As vagas destinam-se exclusivamente a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias do campo conveniadas com o poder público, ou ainda que tenham concluído por meio do EJA, ENCCEJA ou exames similares. Para concorrer às cotas, também é necessário atender aos critérios de renda, autodeclaração étnico-racial e/ou deficiência.

Para se inscrever, os candidatos deverão apresentar documentos como CPF, RG, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, histórico e certificado de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência, foto 3x4 recente e declaração de ausência de vínculo com outra instituição pública de ensino superior. O formulário de cadastro acadêmico, com autodeclaração de raça/cor, também é obrigatório. Para os cotistas, documentos específicos adicionais são exigidos e estão listados no edital.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Polo UAB localizado no Campus Oriximiná da Ufopa, na Rodovia PA 254, Bairro Santíssimo. Também é possível entrar em contato pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..

Mais informações, confira o edital completo e o formulário de inscrição (AQUI).

