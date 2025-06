Comunidades participam de seminário sobre segurança de barragens, em Oriximiná

A Mineração Rio do Norte (MRN) promoveu recentemente seminários orientativos sobre segurança de barragens nas Comunidades Boa Vista, Alto Trombetas, Saracá e Boa Nova, Lago Sapucuá, todas localizadas no município de Oriximiná (PA). A iniciativa, integra o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), teve como objetivo esclarecer dúvidas dos moradores e apresentar, de forma detalhada, os protocolos de segurança adotados nas estruturas sob responsabilidade da empresa.

Durante o encontro, os participantes conheceram melhor o funcionamento das barragens e reservatórios da MRN. Também foram apresentados o Centro de Monitoramento Geotécnico, que conta com monitoramento 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, e os critérios técnicos adotados para a definição das áreas de risco conforme legislações vigentes. A comunidade recebeu orientação sobre os procedimentos a serem seguidos em caso de emergência.

Destacou ainda que não existem residências localizadas na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da MRN, o que significa que, em um cenário hipotético de ruptura, não há risco direto à vida humana. Para o morador da Comunidade Boa Vista, Aildo Viana, o seminário foi importante. “Eu aprofundei meu aprendizado sobre barragens. Muitas coisas eu não sabia e que, se soubesse antes, não teria dúvidas por tanto tempo, como o que fazer ao se deparar com uma situação de risco, onde ir e como manter a calma”, comentou.

A Defesa Civil de Oriximiná também participou do evento e ressaltou a relevância desse tipo de atividade nas comunidades. “Nós da Defesa Civil estamos empenhados com a segurança. Todos os questionamentos dos comunitários foram recebidos e respondidos pelos organizadores. Estamos sempre atentos para repassar todas as informações necessárias de segurança de barragens, ao lado da MRN”, destacou Paulo Paixão, coordenador da Defesa Civil de Oriximiná.

Pedro Guerra, coordenador do PAEBM na MRN, reforçou o valor da iniciativa tanto para empresa quanto para as comunidades. “Nosso compromisso é compartilhar informações de forma transparente e acessível, fortalecendo a confiança da comunidade nas medidas de segurança adotadas. A ação também reforça o papel da prevenção e da educação no dia a dia”, disse. Ele adiantou que para 2025 estão previstas novas ações, como simulações de evacuação, distribuição de materiais informativos e novas rodadas de conversa com os moradores.

Segurança reforçada

A MRN possui cartilha sobre Barragens e Reservatórios de Rejeito. Nela é possível conhecer a função dessas estruturas e as tecnologias utilizadas pela empresa para o monitoramento que é contínuo. Os dados de inspeção, monitoramento, operação e manutenção são analisados constantemente pelo Engenheiro de Registros (EdR), conforme recomendações da Resolução ANM nº 95/2022, 130/2023 e 175/2024 e do GISTM (Global Industry Standard on Tailings Management – Padrão Global da Indústria sobre a Gestão de Rejeitos).

FONTE: Comunicação/MRN