Campanha de doação de sangue mobiliza universitários e reforça cultura da solidariedade

Iniciativa do curso de Biomedicina da UNAMA Santarém segue até esta sexta-feira, 6,

Na recepção do Hemopa Santarém, no bairro Aeroporto Velho, o movimento de universitários marca o início de mais uma ação de solidariedade. Com o tema “Seu sangue ajuda meu coração a bater”, a campanha de doação de sangue promovida pelo curso de Biomedicina da UNAMA Santarém teve início na sexta-feira (30) e segue até o dia 6 de junho. Os doadores recebem um certificado de 3h complementares. O objetivo é ampliar os estoques do hemocentro e fortalecer a cultura da doação voluntária na região.

A ação envolve diretamente os alunos do curso, que atuam na organização e apoio logístico da campanha. Para a professora Ana Paula Cruz, coordenadora do curso de Biomedicina, a ação contribui para a formação dos futuros profissionais da saúde. “Desenvolve o senso de responsabilidade social. Os alunos passam a entender que a formação deles vai além da sala de aula, e consequentemente sensibiliza para a importância da doação de sangue.”

Envolvimento que salva vidas

Entre os participantes da campanha, a universitária Larissa Garcia, realizou sua primeira doação de sangue. “A experiência foi super tranquila, fui muito bem atendida e o processo foi bem rápido”, relata. O início de um casamento de acordo com a estudante. “Eu sempre quis ser doadora, mas nunca dava certo de vir. Dessa eu não podia deixar passar. Existe uma responsabilidade social por trás dessa atitude”, afirma

Do outro lado da parceria, o Hemopa Santarém reforça a necessidade de mobilização dos estudantes. “Doar sangue é uma questão de saúde pública”, afirma a coordenadora do setor de captação de doadores, Rejane Dias. A assistente social destaca que a ação é positiva, pois encerra o mês dedicado às mães e abre o mês dedicado à chamada de novos doadores. “Chegamos no Junho Vermelho e é gratificante ver essa juventude maravilhosa que abraça a causa, afinal, uma doação de sangue você pode salvar até quatro vidas”, lembra.

Doar é um gesto simples

O Hemocentro de Santarém é responsável por abastecer 22 municípios na região oeste do estado. Mensalmente realiza ações itinerantes para manter o banco de sangue em pleno funcionamento. “Essa descentralização é essencial para que possamos atender essa demanda. E esse compromisso, tanto de empresas privadas como da comunidade em geral, é vital. Outro público que exige nossa atenção são os pacientes oncológicos que necessitam do hemocomponente chamado plaqueta”. Com a chegada do período de férias, Rejane ressalta que há uma queda no fluxo de doações, por isso reforça que o hemocentro segue funcionando normalmente.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter entre 18 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, desde que apresentem autorização formal dos pais ou responsáveis. É obrigatório apresentar um documento oficial com foto no momento do cadastro.

O doador deve estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, e ter dormido bem na noite anterior. Pessoas que fizeram tatuagem, piercing e micropigmentação nos últimos 12 meses, estão gripadas, tomaram antibióticos recentemente ou consumiram bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas devem aguardar para doar.

O Hemopa Santarém atende de segunda a sábado, das 7h às 13h, na unidade Frei Vicente, localizada no bairro Aeroporto Velho.

Por Herique Brito