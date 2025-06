Grupo de Teatro Getsêmani encena “Navio Negreiro” no Forte Pauxis, em Óbidos

O tradicional Grupo de Teatro Getsêmani, conhecido por suas emocionantes encenações da Paixão de Cristo durante a Semana Santa há mais de 30 anos, apresentou nesta quinta-feira, 5 de junho, uma nova e ousada produção: a peça Navio Negreiro, inspirada na célebre obra do poeta baiano Castro Alves. A apresentação ocorreu em um dos pontos históricos mais emblemáticos de Óbidos, o Forte Pauxis, conferindo ainda mais força simbólica à temática abordada.

Sob a direção de Fernando do Recife, o espetáculo traz aos palcos uma reflexão contundente sobre a escravidão e o sofrimento dos africanos traficados para o Brasil. O poema "Navio Negreiro", escrito por Castro Alves no século XIX, é uma das mais poderosas denúncias da escravidão na literatura brasileira, unindo lirismo e denúncia social com rara intensidade. A montagem do grupo busca resgatar essa força poética e provocar o público para um olhar crítico sobre a história e seus reflexos no presente.

A peça terá uma nova apresentação nesta sexta-feira, 6 de junho, às 19h30, também no Forte Pauxis. A entrada é gratuita, e a comunidade está convidada a prestigiar essa experiência artística e histórica marcante.

Com essa montagem, o Getsêmani dá um passo importante na diversificação de seu repertório, reafirmando seu compromisso com a arte e com a memória coletiva.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7966-grupo-de-teatro-getsemani-encena-navio-negreiro-no-forte-pauxis-em-obidos#sigProId0eacf734f0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade