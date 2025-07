Sant´Ana 2025: Aline Brasil emociona público com show na Praça de Sant’Ana

ÓBIDOS – A noite deste sábado, dia 19 de julho, foi marcada por fé, emoção e muita animação na Festividade de Sant’Ana 2025. Um excelente público compareceu à Praça de Sant’Ana para prestigiar mais uma noite especial da programação, que teve como grande atração a cantora católica Aline Brasil, seguida pela animada apresentação da Banda Falcão Vaqueiro, de Santarém.

Aline Brasil, conhecida nacionalmente por sua atuação na Renovação Carismática Católica (RCC) e por sucessos como Colisão, Jugo Suave e Fogo Alto, encantou os fiéis com sua voz potente e mensagens inspiradoras. Formada em música pelo Conservatório Brasileiro de Música, Aline é também logoterapeuta e autora de livros como Prioridades e Novena Mulher de Fé, obras que reforçam sua missão evangelizadora. No palco do Cliper de Sant’Ana, a artista conduziu momentos de oração, louvor e emoção, levando o público a uma profunda experiência de espiritualidade e celebração.

Durante a apresentação de Aline, aconteceu um momento muito especial: o Encontro da Imagem de Sant’Ana, conduzida pelos caminhantes que saíram da Comunidade do Cipoal e percorreram cerca de 22 km. Eles chegaram justamente no momento em que ocorria o show de Aline. O Padre Adalberto Santos, carregando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, participou do encontro entre as duas imagens, marcando uma cena de grande emoção.

Na sequência, a Banda Falcão Vaqueiro assumiu o palco e agitou a multidão até altas horas com um repertório animado, que mesclou forró, vaquejada e ritmos regionais. A festa tomou conta das imediações do Cliper de Sant’Ana, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de alegria e confraternização.

Mais cedo, a programação religiosa teve início com a procissão dedicada à Comunidade de São Pedro, do Bairro da Cidade Bela Vista. Os devotos saíram da igreja local e seguiram em caminhada de fé pelas ruas da cidade até a Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada a Santa Missa.

Após a missa, o Cliper se transformou em um verdadeiro centro de convivência e cultura, com venda de pratos típicos da culinária obidense, animados leilões e o tradicional bingo, que seguem movimentando a festividade.

