ÓBIDOS – A noite desta quinta-feira, 18 de julho, durante a Festividade de Sant’Ana 2024, foi marcada por uma mistura vibrante de fé e música na cidade de Óbidos. Dedicada à Comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, a programação começou com a tradicional procissão e culminou em um animado show de rock com a banda Prometheus, de Santarém.

A programação religiosa iniciou logo cedo, com a procissão que saiu da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e percorreu diversas ruas da cidade até a chegada à Catedral de Sant’Ana. A Santa Missa foi presidida pelo Padre João Paulo e contou com expressiva participação dos fiéis.

Após a celebração, a movimentação seguiu para o Cliper de Sant’Ana, onde a comunidade participou dos tradicionais leilões e animados bingos, num clima de confraternização e solidariedade.

O ponto alto da noite foi a apresentação da banda de rock Prometheus, que subiu ao palco do Cliper de Sant’Ana para embalar o público com grandes clássicos do rock que marcaram gerações, além de sucessos mais recentes. O show foi bastante aplaudido e atraiu um bom público à Praça de Sant’Ana, que vibrou ao som das guitarras e da nostalgia musical.

