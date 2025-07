Cavalgada em Óbidos reúne centenas de cavaleiros em homenagem a Sant’Ana

ÓBIDOS – A manhã deste domingo, 20 de julho de 2025, foi marcada por um momento de fé, tradição e confraternização na cidade de Óbidos, no oeste do Pará. Centenas de cavaleiros participaram da tradicional Cavalgada com Sant’Ana, realizada em homenagem à padroeira do município, como parte da programação da Festividade de Sant’Ana 2025.

A concentração teve início por volta das 10h, nas proximidades do Sindicato Rural, próximo à antiga Escola São José, no centro da cidade. Em clima de celebração e devoção, os cavaleiros, muitos trajando vestimentas típicas, partiram em cortejo pelas ruas dos bairros Santa Terezinha, São Francisco, Cidade Nova e Lourdes, sendo saudados calorosamente pela população que acompanhava das calçadas e janelas.

A cavalgada foi liderada por Dom Bernardo, bispo da Diocese de Óbidos, acompanhado por representantes da Igreja Católica vindos da Alemanha, fortalecendo os laços de fraternidade entre as comunidades católicas. Ao final do percurso, na Praça Barão do Rio Branco, Dom Bernardo agradeceu a participação de todos e concedeu uma bênção especial aos cavaleiros e ao público presente.

O evento destacou a força da tradição religiosa e cultural que une gerações em Óbidos, reafirmando a devoção do povo obidense a Sant’Ana e consolidando mais uma edição de sucesso da festividade que movimenta a cidade e fortalece sua identidade.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8055-cavalgada-em-obidos-reune-centenas-de-cavaleiros-em-homenagem-a-sant-ana#sigProId205c0e4c2c View the embedded image gallery online at:

www.obidos.com.br - Fotos de Mauro Nayan e João Canto