Sant’Ana 2025: Círio das Crianças emociona fiéis e reforça tradições religiosas em Óbidos

ÓBIDOS – As ruas da cidade ganharam um brilho especial na tarde deste domingo, 20 de julho, com a realização do tradicional Círio das Crianças, parte integrante da programação da Festividade de Sant’Ana 2025. Com o tema "Senhor, quem morará em vossa casa", o evento reuniu centenas de crianças em um momento de fé, devoção e alegria.

A procissão teve início na Associação dos Amigos do Menino Jesus, de onde os pequenos romeiros, acompanhados por familiares e devotos, seguiram em caminhada até a Praça de Sant’Ana. Durante o percurso, entoaram cânticos religiosos e carregaram pequenas velas, simbolizando sua devoção à padroeira dos obidenses.

Na Praça, foi celebrada uma missa campal presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, que dirigiu palavras de fé às crianças, destacando a importância da formação espiritual desde os primeiros anos de vida.

Após a celebração religiosa, o clima festivo continuou no Cliper de Sant’Ana, onde foram realizados leilões, bingos e apresentações de palhaços, garantindo momentos de descontração e alegria para o público presente. As crianças, em especial, vibraram com as atividades preparadas especialmente para elas.

O Círio das Crianças é considerado um dos momentos mais emocionantes da festividade, por envolver os pequenos na vivência da fé e na preservação das tradições religiosas da cidade. "É bonito ver o envolvimento das crianças e das famílias. Isso mantém viva a nossa história e fortalece nossa fé", comentou uma moradora que acompanhava a procissão.

A programação da Festividade de Sant’Ana continua nesta segunda-feira, 21, com mais uma procissão, desta vez com saída marcada para a Igreja de Santa Terezinha, no bairro Santa Terezinha.

Com sua beleza e significado, o Círio das Crianças reafirma o papel da religiosidade na identidade do povo obidense, unindo gerações em torno da fé em Senhora Sant’Ana.

GALERIA DE FOTOS...



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade