Romeiros de Alenquer e Oriximiná, chegam a Catedral de Sant’Ana, na manhã deste sábado, 19.

ÓBIDOS - Durante a Festividade de Sant'Ana 2025, acontecem várias demonstrações de fé, entre elas a Caminhada Oriximiná-Óbidos, que chega sua 8ª edição consecutiva, reunindo mais de 150 romeiros que, com coragem e devoção, percorreram um total de 78km da porta da Matriz de Santo Antônio, até a porta da Catedral de Sant'Ana, os romeiros de Oriximiná partiram na noite do dia 17, quinta-feira, ao encontro de Senhora Sant'Ana, Padroeira da Diocese de Óbidos, que chegaram na manhã deste sábado, 19, na Catedral Diocesana. Um percurso cheio de desafios, a escuridão da noite, a poeira, o calor, a sede, mas também cheio de alegrias, de histórias de fé, de acolhimento, de gratidão e de superação.

A peregrinação é realizada em parceria entre a Paróquia de Santo Antônio de Pádua e a Área Missionária de Nossa Senhora das Graças, e conta com apoio do Poder Público Municipal, equipes de segurança, alimentação, ambulância e logística. O movimento nasceu há oito anos, inspirado na fé de um grupo de amigos e na gratidão aos romeiros obidenses que vinham até Oriximiná em demonstração de devoção. Como forma de retribuição, os oriximinaenses decidiram também caminhar até Óbidos. Hoje, a Caminhada de Fé é mais do que um compromisso religioso — é uma expressão viva da espiritualidade do povo oriximinaense, profundamente devoto a Santo Antônio e à Senhora Sant’Ana, Padroeira da Diocese.

Em especial, um grupo de 5 amigos, pela primeira vez, realizaram a Caminhada de Alenquer, até o município de Óbidos, o percurso de fé e devoção que teve a saída na quarta-feira, 16, saindo da Matriz de Santo Antônio, até a chegada na Catedral. O intuito da caminhada, é pagamento de promessa feito por Francisco Eligerson, que foi diagnosticado com câncer no intestino e, após uma cirurgia bem-sucedida, recebeu a notícia de que estava curado. A caminhada de aproximadamente 170 km, teve a sua chegada, também, na manhã deste sábado, 19, na Catedral Diocesana.



A acolhida foi feita pelo, Pároco de Sant'Ana, Adalberto Santos, e pela Banda Apóstolos de Sant’Ana, a emoção tomou conta de todos, que estavam em lágrimas, por terem concluído o percurso, momento de confraternização e agradecimentos, a Deus, Santo Antônio e Senhora Sant'Ana, por concluir uma caminhada, e pedir as bençãos e forças. Muitos romeiros caminham como forma de agradecimento, outros para cumprir promessas, outros ainda para renovar sua fé e sua conexão com Deus e com os amigos de caminhada.

GALERIA DE FOTOS...



www.obidos.net.br - Fotos de Mauro Nayan