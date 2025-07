Academia Artística e Literária de Óbidos laça o livro “Antologia dos Imortais Obidenses”

Óbidos (PA) — Aconteceu nesta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, o lançamento da obra “Antologia dos Imortais Obidenses”, da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO), que celebra seus 15º anos, em um evento especial que homenageia o talento literário e artístico de Óbidos.

A solenidade aconteceu no Salão de Eventos da Loja Maçônica Força e Harmonia Nº 19, onde foi composta a mesa pelo Presidente da AALO, Aristides Dias (Tidão), Vice prefeito de Óbidos, Jalico Aquino, representando o Município, a vereadora Lilene, representando a Câmara Municipal e o secretário de Cultura Luiz Carlos Queirós, com a presença de acadêmicos, representantes de entidades culturais e educacionais, autoridades locais e o público obidense.

Formação da Mesa, TIdão, Jalico, Luiz Carlos e Lilene

Em sua fala, o Presidente da AALO, Aristides Dias, comentou sobrea a sua gestão, informando o apoio que a diretoria tem dados aos escritores que desejam publicar suas obra, contribuindo com uma parte do custo total da obra, Informou que 10 livros já foram publicados com o selo da AALO, recebendo esse incentivo. Comentou também sobre a importância desse livro de “Antologia”, pois reuniu escritores do Silogeu. No final agradeceu às pessoas que contribuíram para realização do projeto e as pessoas presentes, que abrilhantaram o evento.

Os demais componentes da mesa se pronunciaram e destacaram a importância da obra para o município de Óbidos, enfatizando a valorização dos escritores obidenses.

Livro

Publicado pela Aludel Editora, o livro traz uma coletânea de textos e produções dos membros da AALO, refletindo a riqueza do pensamento, da criatividade e do compromisso com a valorização da cultura local. A “Antologia dos Imortais Obidenses” representa um marco na trajetória da instituição, que ao longo de 15 anos tem promovido a arte, a literatura e a memória obidense com dedicação e excelência.

A cerimônia contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Cultura, instituições de ensino, além de escritores, artistas e membros da comunidade que acompanham de perto a atuação da AALO na promoção da cultura regional. A obras recebeu recursos da Lei Adir Blanc, do Governo Federal, adquirido através de Edital da Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura de Óbidos.

Acadêmicos presentes no evento: Antônio Pereira, Jorge Ferreira, Marilene Barros, Aristides Dias, Edílsimo Eliziário, José Canto, Everi Aquino, João Canto e Carlos Vieira - (Aucimário Santos).

Os livros foram distribuídos gratuitamente às pessoas presentes, autografados por seus autores e no final foi servido um coquetel.

A celebração reforça o papel fundamental da AALO na preservação e divulgação da identidade cultural de Óbidos, reconhecendo e eternizando os talentos que ajudam a contar a história do município por meio da arte e da palavra escrita.

Mais informações sobre a AALO podem ser acessadas no site oficial: academiaobidense.wordpress.com.

www.obidos.net.br - Informações e fotos de João Canto