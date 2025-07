Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos promove diálogo ambiental sobre poluição sonora

Capacitação teve como público-alvo profissionais que atuam com propaganda volante.

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou uma capacitação focada no combate à poluição sonora. O curso foi realizado nos dias 23 e 24 de julho, na sede do órgão ambiental, e teve como público-alvo trabalhadores que atuam com propaganda volante, e contou também com a participação de estudantes e profissionais de outras áreas.

Nos dois dias de diálogo foram abordados três eixos temáticos: Cidadania e Meio Ambiente, Cidadania versus Poluição Sonora e Legislação e Poluição Sonora.

O curso, conduzido pelo técnico em meio ambiente da Sema, Erlon Silva, foi elaborado para evitar as denúncias que são recorrentes sobre a prática da poluição sonora, além de qualificar a turma formada por 12 participantes.

“O curso de educação ambiental e cidadania foi realizado para atender a demanda do município, com relação principalmente à atividade de propaganda volante, esse foi o principal público-alvo. E nesta edição tivemos a participação de profissionais de outras áreas para atender outras demandas, como, por exemplo, os acadêmicos que vieram em busca de conhecimento. É uma forma também de divulgarmos o trabalho que a Sema faz de combate à poluição sonora, conscientizando a comunidade, principalmente quando nós temos aí um alto índice de poluição no município, tendo em vista a produção de ruídos em áreas e momentos inoportunos”, explicou Erlon

Além dos sons automotivos de uso particular ou para propaganda volante, o diálogo ambiental alertou sobre a proibição do uso de descargas de motos e carros que geram ruídos acima do permitido por lei ou que estão em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prática que também é alvo da maioria das denúncias registradas na Sema.

Ao final das atividades, os participantes receberam certificação da Secretaria de Meio Ambiente.

FONTE: Comuniciação/PMO - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos