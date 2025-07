Sant’Ana 2025: Noite dedicada à Paróquia São Martinho de Lima

Na noite desta segunda-feira, 21 de julho, a Festividade de Senhora Sant’Ana teve continuidade com mais um momento de fé e devoção que mobilizou a comunidade católica de Óbidos. A programação foi dedicada à Paróquia de São Martinho de Lima, situada no Bairro de Santa Terezinha.

A procissão teve início por volta das 19h, saindo da Igreja de Santa Terezinha. Fiéis percorreram diversas ruas da cidade em um clima de oração e louvor até chegarem à Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada a Santa Missa presidida pelo Padre Leonardo.

Com o tema “Ao Senhor, quero cantar, pois fez brilhar a sua glória”, a noite contou com a participação ativa da Comunidade de São Martinho de Lima, além dos movimentos e pastorais, da Associação Comercial e Empresarial de Óbidos (ACEO), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), do Grupo de Amigos Caminhantes de Fé e de comerciantes em geral, que foram os notários desta celebração.

Após a missa, os festejos seguiram no tradicional Cliper de Sant’Ana, com a realização do animado bingo e dos tradicionais leilões, que movimentaram a comunidade. Para completar a noite, o público se divertiu com o Grupo de Carimbó Coração da Amazônia, encerrando com alegria mais um dia da festividade.

A programação continua nesta terça-feira, dia 22, com uma noite dedicada aos meios de comunicação. A procissão sairá da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, dando sequência aos momentos de fé, cultura e união da festividade em homenagem à padroeira dos obidenses.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade