Lançamento de Livro Celebra 15 Anos da Academia Artística e Literária de Óbidos

Óbidos (PA) — No próximo dia 23 de julho de 2025, a Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) celebrará seu 15º aniversário com um evento especial marcado pelo lançamento da obra “Antologia dos Imortais Obidenses”, publicação que homenageia o talento literário e artístico da cidade.

A solenidade acontecerá no Salão de Eventos da Loja Maçônica Força e Harmonia Nº 19, a partir das 18h, reunindo acadêmicos, representantes de entidades culturais e educacionais, autoridades locais e o público obidense.

Publicado pela Aludel Editora, o livro traz uma coletânea de textos e produções dos membros da AALO, refletindo a riqueza do pensamento, da criatividade e do compromisso com a valorização da cultura local. A “Antologia dos Imortais Obidenses” representa um marco na trajetória da instituição, que ao longo de 15 anos tem promovido a arte, a literatura e a memória obidense com dedicação e excelência.

A cerimônia contará com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Cultura, instituições de ensino, além de escritores, artistas e membros da comunidade que acompanham de perto a atuação da AALO na promoção da cultura regional.

A celebração reforça o papel fundamental da AALO na preservação e divulgação da identidade cultural de Óbidos, reconhecendo e eternizando os talentos que ajudam a contar a história do município por meio da arte e da palavra escrita.

Mais informações sobre a AALO podem ser acessadas no site oficial: academiaobidense.wordpress.com.

