Sant’Ana 2025: Show de Calouros anima o público na noite dedicada às Anas em Óbidos

Óbidos (PA) — A Festividade de Senhora Sant’Ana seguiu com grande participação popular na noite desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, com uma programação especial dedicada às Anas, reunindo as Comunidades de Nossa Senhora de Lourdes e Ribeirinhas. A noite teve início com a tradicional procissão, que partiu da Comunidade de Lourdes e percorreu diversas ruas da cidade até chegar à Catedral de Sant’Ana.

Na catedral, foi celebrada a Santa Missa presidida por Dom Bernardo, em uma celebração marcada pela emoção da despedida da Comitiva Alemã, que esteve visitando as comunidades da Diocese de Óbidos. A cerimônia teve a participação ativa dos comunitários, pastorais, movimentos e grupos das comunidades homenageadas.

Também foram lembradas e homenageadas instituições e categorias profissionais importantes para o município, como a Pastoral do Dízimo, ACOB, Rotary Clube, feirantes, sindicatos e a Secretaria Municipal de Abastecimento (SEMAB), numa demonstração da integração entre fé, serviço e comunidade.

Após a missa, os fiéis seguiram para o tradicional Cliper de Sant’Ana, onde participaram do animado bingo e dos leilões, práticas culturais que ajudam a manter viva a tradição da festividade, além de fortalecer os laços de convivência entre os obidenses.

O ponto alto da noite foi o Show de Calouros, apresentado por Érique Figueredo. O concurso reuniu nove talentosos participantes que agradou o público presente. Os vencedores da noite , de acordo com o julgamento de três jurados, foram:

1º lugar: Luna Beatriz

2º lugar: Davi Sorares

3º lugar: Mario Jorje (Magato)

O público, que lotou o Cliper de Sant’Ana, aplaudiu intensamente as apresentações, celebrando o talento local em um clima de alegria e confraternização.

A noite desta quinta-feira foi marcada pela fé, pela união das comunidades e pelo fortalecimento dos laços entre a Igreja, a sociedade e as instituições locais — aspectos que reforçam a importância da Festividade de Sant’Ana como um dos momentos mais simbólicos para o povo de Óbidos.

Hoje à noite (25), a programação continua com a tradicional Procissão dos Motoristas, no Dia de São Cristóvão.

Galeria de Fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8065-sant-ana-2025-show-de-calouros-anima-o-publico-na-noite-dedicada-as-anas-em-obidos#sigProId05821096c7 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade