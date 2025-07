SANT’ANA 2025: Noite é dedicada aos Meios de Comunicação e outras entidades de Óbidos

Na noite desta segunda-feira, 22 de julho de 2025, a Festividade de Senhora Sant’Ana, padroeira de Óbidos, viveu mais um momento especial ao homenagear os Meios de Comunicação e outras entidades que atuam em prol da comunidade obidense. A programação foi marcada pela fé, reconhecimento e gratidão aos profissionais que levam a informação à população e aos que contribuem com os serviços essenciais do município.

A noite teve início com a tradicional procissão, que saiu da Igreja de Nossa Senhora de Fátima e percorreu diversas ruas da cidade até a chegada à Catedral de Sant’Ana. Centenas de fiéis acompanharam o cortejo em oração e cânticos, fortalecendo o espírito de devoção e união.

Na Catedral, foi celebrada a Santa Missa presidida pelo Padre Adalberto Santos, com a participação de outros padres da Diocese de Óbidos. O tema da celebração foi “A minh’Alma tem sede de vós, Senhor”, convidando os presentes à reflexão espiritual e ao compromisso com o serviço comunitário.

A homenagem da noite foi dedicada aos profissionais da comunicação – rádios, TVs, jornais, sites, blogs, assessorias e veículos públicos e privados –, bem como aos servidores da área de Infraestrutura e aos grupos da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Entre os homenageados e convidados estiveram representantes da Comunidade e Grupos de Nossa Senhora de Fátima, APDO, Movimento das Mulheres, servidores da Infraestrutura, Rádio Comunitária Sant’Ana, funcionários da Agência dos Correios, Rádio e TV Atalaia, TV Sentinela, PASCOM, SEDCOM, ASCOM, além dos sites e portais Obidos.Net.Br (Chupa Osso), Obidense, Amazon Notícias, Oeste Pará News, Fivelando, Norte In Foco, e dos blogs de João Santos e Marcos Cantuária, além da AALO – Academia Artística e Literária de Óbidos.

Noite cultural no Cliper de Sant’Ana

Após a missa, a programação seguiu no Cliper de Sant’Ana com as atividades culturais, como os tradicionais leilões, bingos e o aguardado show de Didico e Marcos Clay, que animou o público com muito forró e música regional.

A Festividade de Sant’Ana 2025 continua com intensa programação religiosa e cultural. Nesta terça-feira, dia 23, a noite será dedicada à Paróquia de São Francisco e Santa Clara, com a procissão saindo da referida paróquia em direção à Catedral, dando continuidade a esse que é o maior evento religioso e cultural da cidade de Óbidos.

