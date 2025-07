Após resultado histórico na etapa do Baixo Amazonas do Joapa delegação obidense é recebida com festa em Óbidos

O Município ficou em segundo lugar na classificação geral dos jogos disputados entre 17 e 20 de julho.

A delegação de Óbidos conquistou um resultado considerado histórico para o esporte local, durante fase da regional do Baixo Amazonas dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), realizada em Monte Alegre no período de 17 a 20 de julho, ficando em segundo colocado na classificação geral após conquistar ouro nas modalidades handebol feminino e tênis de mesa masculino, além das medalhas de prata no vôlei feminino e de bronze no futsal masculino e tênis de mesa feminino.

Com uma delegação composta por 103 atletas, Óbidos disputou cinco modalidades nas categorias masculino e feminino: futsal, vôlei, handebol, futebol de areia e tênis de mesa e somou 31 pontos na classificação geral, ficando atrás apenas de Santarém, superando outros municípios com tradição nos jogos como Alenquer, Almeirim, Itaituba e Monte Alegre.

Para homenagear os atletas que superaram as diversidades e conseguiram o melhor desempenho já registrado na fase Baixo Amazonas, foi realizada na tarde de segunda-feira (21), uma carreata pelas ruas da cidade com muita festa e a saudação da população em reconhecimento pela conquista.

A atleta vice-campeã no vôlei feminino, Pollyane Couto, falou do orgulho da conquista do time obidense.

“Com o esporte aqui na cidade, graças a Deus, nós temos aqui muitos atletas bons. A nossa equipe é diferenciada, porque somos uma seleção cem por cento obidense e essa conquista da medalha de prata significa muito pra gente. Óbidos já ganhou com o vôlei feminino por duas vezes e também já conquistou o terceiro lugar em edições anteriores, ou seja, temos tradição na fase regional do Joapa”, lembrou Pollyane.

Emocionada, Giselly Printes, campeã com o handebol feminino, destacou a conquista inédita para Óbidos.

“Graças a Deus, veio o tão sonhado ouro. Durante anos, Óbidos vinha tentando e em 2025 conseguimos vencer Santarém numa final muito difícil, mas que mostrou a força e o talento da nossa equipe que levou para o topo do pódio a bandeira da nossa cidade de Óbidos”, disse.

Incentivo ao esporte

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), atuou diretamente na fase de treinamentos das seleções e providências para os exames clínicos de todos os atletas, para a admissão nos jogos.

Além disso, a Semel concedeu uniformes padronizados para os atletas e para as comissões técnicas, além da logística para o deslocamento até Monte Alegre, com aparato de enfermagem, medicamentos, fisioterapeuta e equipe de apoio.

O secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, comemorou o desempenho inédito de Óbidos e ressaltou a importância do esporte para a sociedade.

“O esporte é uma válvula de escape, o esporte é uma peça fundamental para que a gente possa trazer bons frutos e para o nosso município. Agradeço aos nossos atletas, a comissão técnica que foram incansáveis, demonstraram o quanto Óbidos é forte, o quanto Óbidos tem potencial esportivo para disputar grandes competições. Parabéns, time Óbidos, vocês fizeram história”, agradeceu o secretário de esporte.

Galeria de Fotos....

















https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8060-apos-resultado-historico-na-etapa-do-baixo-amazonas-do-joapa-delegacao-obidense-e-recebida-com-festa-em-obidos#sigProIdd60f8aa0ff View the embedded image gallery online at:

Pódios_conquistados pelas seleções de Óbidos

FUTSAL MASCULINO

1º - MONTE ALEGRE

2º - ITAITUBA

3º - ÓBIDOS

HANDEBOL FEMININO

1º - ÓBIDOS

2º - SANTARÉM

3º - ALENQUER

VOLEIBOL FEMININO

1º - SANTARÉM

2º - ÓBIDOS

3º - ITAITUBA

TÊNIS DE MESA FEMININO

1° lugar - Santarém - BIANCA ALMEIDA

2° lugar - Itaituba - KANANDA OLIVEIRA

3° lugar - Óbidos - MIRIAM SOUZA

3º lugar - Monte Alagre - WAYLLA AMARAL

TÊNIS DE MESA MASCULINO

1° lugar - Óbidos - ROGÉRIO FIGUEIRA

2° lugar - Santarém - ANTÔNIO BRANCO

3° lugar - Santarém - LUCAS SOUSA

3º lugar - Itaituba - GABRIEL SILVA

CLASSIFICAÇÃO BAIXO AMAZONAS

1º - SANTARÉM: 48 pontos

2º - ÓBIDOS: 31 pontos

3º - ALENQUER: 23 pontos

FONTE: Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos