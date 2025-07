Sant’Ana 2025: Procissão dos Motoristas, Missa Campal e Seresta movimentam a penúltima noite da festividade em Óbidos

Óbidos (PA) — A tradicional Procissão dos Motoristas, um dos momentos mais esperados da Festividade de Sant’Ana, foi realizada na noite desta sexta-feira, 25 de julho de 2025, em Óbidos, marcando a véspera do encerramento da programação religiosa e cultural dedicada à padroeira dos obidenses.

Com o tema “Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria”, a carreata teve início na sede da Associação dos Taxistas de Óbidos (ATO), reunindo veículos de diversas categorias — táxis, carros particulares, motos e viaturas oficiais — que percorreram as principais ruas da cidade em um verdadeiro cortejo de fé e devoção, rumo à Praça de Sant’Ana.

Na chegada, foi celebrada uma missa campal presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, e concelebrada por outros padres da região. A celebração contou com a participação ativa dos seminaristas, da CRB Óbidos, da Brigada de Incêndio, DETRAN, DEMUTRAN, além da própria ATO, que organizou a homenagem aos motoristas.

Após a parte religiosa, o público se dirigiu ao Cliper de Sant’Ana, onde aconteceu o tradicional leilão e bingos beneficentes. Em seguida, a noite foi embalada pela animada Seresta de Sant’Ana, que contou com a apresentação de vários grupos musicais e arrastou uma multidão de fiéis e visitantes até a madrugada. A programação culminou com a Festa da Alvorada, que anunciou o início do último dia da festividade.

Neste sábado, 26 de julho, a Festividade de Sant’Ana 2025 chega ao seu grandioso encerramento com uma intensa programação: Leilão de Animais, almoço no Cliper, a procissão final com a imagem de Sant’Ana e a queima de fogos à meia-noite. Já no domingo, acontece o tradicional Bingão de Sant’Ana, encerrando oficialmente mais uma edição desta celebração que une fé, cultura e tradição no coração da Amazônia.

