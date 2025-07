Sant’Ana 2025: Seresta reúne excelente público e embala a noite com grandes atrações no Cliper

Óbidos (PA) — A tradicional Seresta de Sant’Ana, realizada na noite desta sexta-feira, 25 de julho de 2025, movimentou as imediações do Cliper e da Praça de Sant’Ana, reunindo um excelente público no penúltimo dia da Festividade em honra à padroeira dos obidenses.

Com uma programação musical variada e cheia de energia, a noite foi marcada por grandes apresentações que garantiram animação do início ao fim. Quem abriu a sequência de shows foi o cantor Amaury Savino, que conquistou o público com sua performance vibrante e carismática.

Logo depois, o trio formado por Lady Lu, Arthur Jr. e Teclado subiu ao palco, mantendo o alto astral e fazendo a multidão dançar com um repertório envolvente. A festa seguiu com Waldo César, que encantou a plateia com sua presença marcante e um verdadeiro show de talento.

Encerrando a seresta com chave de ouro, o Trio de Juruti embalou a madrugada até o amanhecer, trazendo um ritmo contagiante e mantendo a animação até os últimos minutos da programação.

A Seresta de Sant’Ana mais uma vez se consolidou como um dos momentos mais esperados da festividade, reunindo famílias, amigos e visitantes em uma celebração de fé, cultura e alegria.

A programação da Festividade de Sant’Ana 2025 continua neste sábado, com os últimos eventos que marcam o encerramento de mais uma edição dessa celebração que movimenta o coração de Óbidos.

Galeria de Fotos...



