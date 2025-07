Sant’Ana 2025: Missa Solene Celebra a Padroeira de Óbidos

Óbidos (PA) — A manhã deste sábado, 26 de julho de 2025, foi marcada por um dos momentos mais emocionantes e esperados da Festividade de Sant’Ana: a Missa Solene em honra à excelsa Padroeira de Óbidos. A celebração eucarística aconteceu na Catedral de Sant’Ana, reunindo centenas de fiéis em um clima de fé, gratidão e devoção.

A Missa foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos padres Adalberto Santos, Iran Araújo, Isidro Muñoz, José Maria e Marcos, SDV. A solenidade litúrgica contou ainda com a participação especial do Coral de Santa Cecília, cujos cantos sacros elevaram a espiritualidade da celebração e emocionaram os presentes.

Durante a homilia, Dom Bernardo expressou sua gratidão a todos que colaboraram com a realização da Festividade, destacando o esforço conjunto de voluntários, pastorais, comunidades e a dedicação do povo obidense. O Bispo fez questão de agradecer, de forma especial, ao Coral de Santa Cecília pelo empenho e beleza musical, bem como à Banda Apóstolos de Sant’Ana, que durante todas as noites da festividade abrilhantaram as procissões com fé e alegria.

Ao final da celebração, Dom Bernardo concedeu sua bênção solene aos inúmeros fiéis presentes na Catedral, reforçando a proteção da Padroeira sobre o povo obidense:

"Sant’Ana, nossa Padroeira, abençoe seu povo de fé e derrame suas bênçãos sobre todos os que em Ti confiam."

O encerramento foi marcado pelo clamor dos devotos:

"Viva Sant’Ana! Viva nossa Padroeira!"

"Sant’Ana e São Joaquim, rogai por nós!"

A Festividade de Sant’Ana 2025 segue reunindo fé, tradição e cultura, fortalecendo os laços espirituais e comunitários do povo de Óbidos.

