Obidenses celebram com fé e emoção o encerramento da Festividade de Sant’Ana 2025

Óbidos (PA) — A Festividade de Senhora Sant’Ana 2025 chegou ao fim na noite deste sábado, 26 de julho, com uma programação marcada por fé, tradição e participação popular. Milhares de pessoas lotaram a Praça de Sant’Ana, o Cliper e as barracas ao redor para acompanhar as últimas homenagens à padroeira dos obidenses, culminando em um grandioso espetáculo de fogos de artifício à meia-noite.

O encerramento começou no final da tarde, com a tradicional procissão de encerramento que teve início por volta das 19h, em frente à Catedral de Sant’Ana. Fiéis acompanharam o andor da padroeira pelas ruas da cidade em um momento de oração e devoção, retornando à Praça de Sant’Ana para a missa campal, presidida pelo Padre Adalberto Santos e concelebrada por outros padres da Diocese de Óbidos.

Procissão de Encerramento

A noite seguiu com uma apresentação especial do Coral de Santa Cecília, formado por obidenses, que emocionou o público com músicas religiosas interpretadas com sensibilidade e talento, sendo calorosamente aplaudido pelos presentes.

Como parte da programação cultural e religiosa, também foram realizados o tradicional bingo e o leilão, que movimentaram o público nas imediações do Cliper, enquanto a praça permanecia cheia de famílias e devotos celebrando os últimos momentos da festividade.

Coral de Santa Cecília

Pouco antes da meia-noite, o Diretor da Festividade, Padre Adalberto Santos, juntamente com a Diretoria de Sant’Ana 2025, subiu ao palco principal para agradecer ao povo obidense e aos muitos colaboradores que contribuíram espontaneamente com a organização das comissões ao longo dos dias de festividade.

Dom Bernardo Johannes, Bispo Diocesano, encerrou o momento carregando a imagem peregrina de Sant’Ana, com a qual abençoou a população reunida. Logo após, pontualmente à meia-noite, teve início a queima de fogos que iluminou o céu de Óbidos por cerca de 15 minutos, marcando oficialmente o encerramento das celebrações deste ano com um belíssimo espetáculo pirotécnico.

Dom Bernardo no palco com a Sant´Ana

A Festividade de Sant’Ana 2025 teve início com o Círio Fluvial, no dia 13 de julho, que trouxe a imagem de Terra Santa até Óbidos, e durante duas semanas promoveu uma intensa programação religiosa, cultural e social, que mais uma vez fortaleceu os laços de fé e identidade do povo obidense.

Galeria de Fotos...











































https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8070-obidenses-celebram-com-fe-e-emocao-o-encerramento-da-festividade-de-sant-ana-2025#sigProId0d957f06a2 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br