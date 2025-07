SANT’ANA 2025: Leilão de Animais arrecada mais de R$ 360 mil e reforça solidariedade em Óbidos

Óbidos (PA) – Um dos eventos mais aguardados da Festividade de Sant’Ana, o tradicional Leilão de Animais, realizado neste sábado, 26 de julho, no Cliper de Sant’Ana, superou as expectativas e arrecadou a expressiva quantia de R$ 363.300,00. A ação mobilizou pecuaristas, fiéis e simpatizantes da festa da padroeira dos obidenses em um gesto coletivo de fé, tradição e solidariedade.

Iniciado ainda pela manhã e estendendo-se até por volta das 19h, o leilão contou com a participação ativa de doadores e arrematadores de cerca de 90 vales, com a doação de animais destinados a instituições beneficentes. O Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Óbidos) foi contemplado com um animal que rendeu R$ 3.000,00, enquanto a Fazenda da Esperança Santa Clara arrecadou R$ 5.900,00.

Entre os destaques do evento, um tambaqui de aproximadamente 40 kg foi arrematado pelo Café, em parceria com a família Almeida, pelo valor de R$ 6.000,00. A mesma família também adquiriu um boi doado pela família de Fernando Amaral por R$ 21.000,00. O item de maior valor do leilão foi um animal arrematado por R$ 23.100,00, evidenciando o espírito generoso e participativo dos presentes.

Tambaqui de 40 kg

O evento contou com a presença marcante do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, além de pessoas vindas de municípios vizinhos como Alenquer, Oriximiná, Santarém, entre outros. O Cliper de Sant’Ana ficou repleto de participantes, todos motivados pela devoção à padroeira e pelo desejo de contribuir com a continuidade da festividade.

Os leiloeiros Duzinho, Márcio Pinto, Edsérgio, Érique Figueredo, Jorge e Mário Jorge foram fundamentais para o sucesso da programação, conduzindo com maestria os lances e garantindo arrecadações significativas para cada item. A comissão organizadora também teve papel decisivo, mobilizando a população e garantindo mais uma edição de sucesso do leilão, que se consolida como um dos maiores do oeste paraense.

A transmissão ao vivo pelas redes sociais do deste site e da Diocese de Óbidos possibilitou que muitos acompanhassem o evento à distância, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo os laços da comunidade obidense.

O Leilão de Animais da Festividade de Sant’Ana 2025 não apenas movimentou a economia local, mas reafirmou o espírito de fé, partilha e solidariedade que marca a cultura e a religiosidade do povo de Óbidos.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto