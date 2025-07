Círio Simbólico de Canoas Celebra a Fé e a Tradição em Oriximiná

Oriximiná (PA) — Na tarde do último domingo de julho, dia 27, a cidade de Oriximiná foi novamente palco de uma bela manifestação de fé com a realização de mais uma edição do Círio Simbólico de Canoas, uma tradição que emociona e conecta gerações.

Como de costume, a imagem de Santo Antônio, padroeiro da cidade, foi conduzida da residência de um casal devoto, no bairro São José Operário, até a rampa da Barreirinha, de onde seguiu o cortejo fluvial. Neste ano, a missão de acolher a imagem coube ao casal Suelen Vinente e Carlinhos Dias (Rigico), cuja casa se tornou ponto de encontro para dezenas de fiéis.

O trajeto até a beira do rio foi marcado por cânticos, orações e um clima de reverência, seguido por um belo translado pelas águas do rio, com canoas enfeitadas conduzindo devotos em um ato de fé e devoção. A cena remete aos primeiros círios celebrados na cidade, funcionando como uma releitura das origens do atual e grandioso Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio.

Mais do que um evento religioso, o Círio Simbólico de Canoas reafirma a identidade cultural e espiritual do povo oriximinaense, reforçando os laços comunitários e mantendo viva uma tradição que atravessa o tempo. Em cada gesto, entoação e remada, um testemunho vivo da fé que move e une a cidade.

https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8073-cirio-simbolico-de-canoas-celebra-a-fe-e-a-tradicao-em-oriximina

FONTE: Diocese de Óbidos