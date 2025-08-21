Luz Para Todos prevê 400 mil novas ligações de energia até 2028

O Governo Federal anunciou que o programa Luz Para Todos, relançado em 2023, deve alcançar 400 mil novas ligações de energia elétrica até 2028, com foco especial nas comunidades isoladas da Amazônia Legal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (19), durante o evento “Luz para Todos: balanço de investimentos 2023-2025 e primeiro ano de gestão da ENBPar”, que contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Desde sua retomada, o programa vem registrando avanços significativos. Entre 2023 e 2025, foram realizadas 123,2 mil novas conexões, beneficiando cerca de 500 mil brasileiros. Nesse mesmo período, foram firmados 10 contratos que garantem o atendimento a mais de 22 mil unidades consumidoras, totalizando R$ 735 milhões em investimentos em estados como Acre, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.

Segundo o ministro, o Luz Para Todos segue como uma das principais políticas públicas de inclusão social do país. “No próximo ano, R$ 3 bilhões em investimentos já estão previstos para 80 mil novas ligações. Até 2028, no âmbito do Novo PAC, serão mais 400 mil ligações realizadas, mais da metade delas na Amazônia Legal. O Luz para Todos voltou com toda força no atual governo e só vamos parar quando chegarmos até o último brasileiro que não dispõe desse serviço básico”, afirmou Silveira.

O presidente da ENBPar, Marlos Costa de Andrade, reforçou que o programa tem impacto direto na qualidade de vida da população. “Nosso objetivo é levar desenvolvimento social, reduzir desigualdades e oferecer dignidade. Levar energia significa também emancipar as pessoas e abrir novas oportunidades para quem mais precisa”, destacou.

Criado em 2003, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Luz Para Todos já levou energia elétrica a mais de 3,7 milhões de famílias, beneficiando 17,7 milhões de pessoas em todo o país. Até agora, os investimentos somam R$ 27 bilhões, consolidando o programa como o maior de universalização de energia do mundo.

O impacto na vida das famílias é evidente. Em Timon (MA), a agricultora Flaviana Pereira, de 36 anos, contou que a chegada da energia em agosto mudou sua rotina. “Agora consigo ampliar minha horta com irrigação elétrica, conservar alimentos e até ter mais segurança nas ruas com a iluminação pública”, relatou.

Com foco na inclusão e em soluções sustentáveis, como sistemas solares fotovoltaicos, o Luz Para Todos segue como símbolo de transformação social e de combate às desigualdades, reafirmando o compromisso do Brasil com a universalização do acesso à energia elétrica.

Fonte: Agência Brasil