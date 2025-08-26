Projeto Linha de Transmissão levará energia mais limpa à MRN

Com 46 anos de atividades, a Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil, atua com foco na mineração sustentável e na transição energética na Amazônia. A empresa tem investido em descarbonização, conservação da biodiversidade e desenvolvimento comunitário. Entre suas iniciativas está um Projeto estratégico que conectará sua unidade operacional em Porto Trombetas, no município de Oriximiná (PA), ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A iniciativa prevê a construção de uma Linha de Transmissão (PLT) de energia elétrica de 230Kv, com extensão aproximada de 98 km e 234 torres, passando pela região dos lagos Caipuru, Sapucuá e pelo rio Trombetas.

Projeto Linha de Transmissão (PLT), apresentado durante a visita de profissionais da imprensa à MRN

O empreendimento é considerado fundamental para garantir a continuidade operacional da empresa, além de possibilitar a transição para uma matriz energética mais sustentável e eficiente. De acordo com a MRN, a mudança permitirá a redução de até 90% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no processo de geração de energia.

Durante a execução das obras, que devem se estender até março de 2027, está prevista a abertura de 500 postos de trabalho temporários, com cerca de 200 a 250 vagas destinadas a moradores de Oriximiná. O projeto também deverá fomentar a economia local, com aumento no consumo de bens e serviços, como hotelaria, restaurantes, comércio e locações de moradia.

Canteiro de obra do PLT em Oriximiná

De acordo com o cronograma, a Licença de Instalação foi emitida em outubro de 2024, e as obras começaram em julho de 2025, após sondagens no rio Trombetas, avaliação de acessos em comunidades e construção de canteiros de apoio em Oriximiná e proximidades. A previsão é que a Linha de Transmissão esteja concluída em março de 2027, quando será emitida a Licença de Operação e iniciada a transmissão de energia.

A construção da torre de transmissão de energia da MRN (Imagem 1), que atravessará o Rio Trombetas, ficará ao lado da torre da Eletronorte (Imagem 2).

A conexão será feita por meio da subestação em Oriximiná, operada sob concessão da Parintins Amazonas Transmissora de Energia S/A, reforçando a integração da região ao sistema elétrico nacional e assegurando energia mais limpa para a produção de bauxita da MRN.

Com isso, segundo a Diretoria do Projeto, a empresa reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a redução de impactos ambientais, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento econômico e social de Oriximiná e comunidades vizinhas.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto