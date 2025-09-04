Santa Missa celebra 103 anos da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano)

ÓBIDOS – A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, atualmente denominada Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, celebrou nesta terça-feira (09) seus 103 anos de fundação. A comemoração contou com uma Celebração Eucarística presidida por Dom Bernardo Johannes, na Capela da instituição, reunindo colaboradores, amigos e a comunidade em geral, em um momento de fé e gratidão pela trajetória da instituição, que todo esse tempo oferece serviços de saúde ao povo obidense.

Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e uma estrutura moderna e bem equipada, a Santa Casa da Misericórdia, Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, tem se destacado como referência no atendimento médico-hospitalar em Óbidos. Além disso, a instituição também desenvolve projetos sociais e oferece suporte emocional e espiritual aos pacientes e seus familiares.

Histórico

Fundado em 07 de setembro de 1922 como Hospital da Caridade, por iniciativa do General Braulino de Carvalho, o hospital é um dos mais antigos ainda em funcionamento no Oeste do Pará. Décadas depois, o bispo Dom Floriano Loewenau, OFM, concluiu a construção do atual prédio da Santa Casa, iniciada em 1953 pelo então gestor Dr. Raymundo da Costa Chaves. Desde então, tornou-se referência no atendimento de pacientes de Óbidos e de municípios vizinhos.

Em 04 de junho de 2014, a gestão da unidade foi assumida pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus (ALSF), a pedido do bispo diocesano Dom Bernardo. A nova administração trouxe melhorias estruturais e espirituais, consolidando a instituição como Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.

Atualmente, o hospital é o único de internação no município, atendendo uma população de cerca de 50 mil habitantes, incluindo comunidades ribeirinhas. Apesar das dificuldades de acesso e da escassez de profissionais especialistas, a instituição mantém seu compromisso de estar “a serviço da vida”, oferecendo cuidado e acolhimento aos mais necessitados.

Ao celebrar 103 anos de história, o Hospital Dom Floriano reafirma sua missão de unir saúde e espiritualidade, carregando consigo a memória de seu passado, os desafios do presente e a esperança de um futuro com mais vida e dignidade para a população obidense.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8156-santa-missa-celebra-103-anos-da-santa-casa-da-misericordia-de-obidos-hospital-dom-floriano#sigProIdb71ad24161 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Márcio Pinto