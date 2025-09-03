Temporal em Óbidos deixa famílias desalojadas e causa estragos

Um forte temporal atingiu a cidade de Óbidos, no Pará, na tarde deste domingo (7), causando significativos prejuízos materiais e afetando diversas famílias. Segundo informações do Governo Municipal, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), 24 casas foram destelhadas no bairro Santa Terezinha e uma no bairro São Francisco. Três famílias desalojadas foram abrigadas em casas de familiares.

Segundo a página de João Santos, a sede da AABB também foi atingida, tendo parte do telhado arrancado e causando um grande prejuízo para a Associação, que agora precisará retelhar a área danificada. Associados estiveram no local para avaliar o prejuízo.

Entre os casos registrados, destaca-se a residência de um idoso que teve o telhado arrancado pelo vento forte. A Secretaria de Desenvolvimento Social acionou uma equipe de assistentes sociais, que encaminhou o idoso para a casa de familiares, garantindo sua segurança.

O temporal também provocou a queda de várias árvores, o que levou à interrupção do fornecimento de energia elétrica em parte da cidade, por motivos de segurança, até que os galhos sejam removidos. A Defesa Civil está realizando um levantamento detalhado dos danos para organizar a assistência às famílias afetadas.

A administração municipal reforça que segue monitorando a situação e prestando apoio necessário aos moradores impactados pelo temporal.

www.obidos.net.br