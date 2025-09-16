ÓBIDOS: Praça de Sant’Ana vai receber a 1ª Feira da Agricultura Familiar

No próximo domingo, 28 de setembro, a Praça de Sant’Ana será palco da 1ª edição da Feira da Agricultura Familiar em Óbidos. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), e promete reunir o melhor da produção agrícola obidense.

A feira vai oferecer ao público produtos orgânicos, fresquinhos e certificados pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), garantindo qualidade e segurança alimentar. Além de valorizar o trabalho dos agricultores locais, o evento fortalece o vínculo entre produtores e consumidores, estimulando a economia regional e incentivando práticas sustentáveis.

O que é Agricultura Familiar?

A agricultura familiar é o modelo de produção agrícola realizado em pequenas propriedades, onde o trabalho é majoritariamente da própria família. Esse tipo de agricultura é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como frutas, legumes, hortaliças e derivados.

Um dos maiores benefícios da agricultura familiar está em sua relação direta com a preservação da natureza. Por utilizar técnicas menos agressivas ao solo e incentivar o uso de práticas agroecológicas, a produção familiar contribui para a conservação da biodiversidade, redução do uso de agrotóxicos e manutenção da fertilidade natural da terra.

Valorização e Sustentabilidade

A 1ª Feira da Agricultura Familiar em Óbidos é uma oportunidade não apenas de adquirir produtos de qualidade, mas também de valorizar os agricultores que trabalham diariamente para manter viva a tradição rural da região. Ao mesmo tempo, o evento reforça a importância de consumir de forma consciente, incentivando a produção local e reduzindo impactos ambientais ligados ao transporte de alimentos.

A população está convidada a prestigiar esse momento especial, que une tradição, sustentabilidade e sabor, celebrando o papel fundamental da agricultura familiar para o desenvolvimento do município e o cuidado com o meio ambiente.

