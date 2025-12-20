Bragança se veste de azul e vermelho para a 227ª Marujada de São Benedito

Patrimônio Cultural do Brasil, a festividade em 2025 traz o tema "São Benedito, peregrino que nos traz a esperança" e reúne milhares de fiéis no nordeste paraense.

BRAGANÇA, PA – A Cidade de Bragança vive, nesta última semana de dezembro, o ápice de uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas da Amazônia. A Marujada de Bragança, que em 2025 chega à sua 227ª edição, transformou as ruas do município em um mar de cores, sons e devoção ao "Santo Preto", São Benedito.

Reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil, a festa deste ano ganhou um brilho especial com a revitalização da escadaria do Mirante de São Benedito, que recebeu intervenções artísticas inspiradas nos símbolos da Marujada. A expectativa da organização é que mais de 130 mil pessoas participem dos dias principais do evento.

O Ritmo do Retumbão e a Troca de Cores

A tradição dita o ritmo dos últimos dias do ano. Na quinta-feira (25), Dia de Natal, os marujos e marujas vestiram o tradicional azul, em homenagem ao nascimento de Jesus, e apresentaram-se no Teatro Museu da Marujada e na Orla do Rio Caeté.

Já nesta sexta-feira, 26 de dezembro, o cenário mudou para o vermelho vibrante, a cor oficial de São Benedito. A programação do dia começou cedo, com a Santa Missa Solene, seguida pelo tradicional almoço oferecido pelos juízes da festa. Logo depois a dança no Teatro Museu da Marujada, mais conhecido como “Barracão Marujada”, onde se reúne a marujada para o momento da dança.

A Marujada não é apenas uma dança ou uma promessa; é a identidade do povo bragantino que resiste há mais de dois séculos.

Procissão Solene, marcada para o final da tarde deste dia 26, a caminhada com a imagem do santo deve atrair uma multidão descalça, cumprindo promessas e entoando cânticos ancestrais.

Economia e Turismo

A rede hoteleira de Bragança e cidades vizinhas, como Augusto Corrêa e Tracuateua, atingiu ocupação máxima. O fluxo de turistas impulsiona não apenas o setor de serviços, mas também o artesanato local, especialmente a venda de miniaturas dos chapéus de plumas e saias de prega, símbolos máximos da festa.

Embora a programação principal termine em 26 de dezembro com a grande procissão e o encerramento das danças, as festividades religiosas e culturais em homenagem a São Benedito seguem com eventos pontuais até o dia 1º de janeiro do ano seguinte, quando ocorre a tradicional celebração do Dia da Paz.

