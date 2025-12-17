Diocese de Óbidos encerra ciclo de projetos sociais com entrega de certificados

A Associação Beneficente Emaús, entidade responsável pelos projetos sociais da Diocese de Óbidos, concluiu oficialmente neste mês de dezembro as atividades do Projeto Mulheres e Crianças da Amazônia, marcando um importante capítulo na promoção do desenvolvimento humano e da inclusão social, especialmente de mulheres e jovens. A culminância do projeto foi simbolizada pelo encerramento das aulas nos cursos de artesanato e corte e costura, no município de Óbidos, e em Faro foram entregues certificados nas atividades de informática, música e costura criativa. Além disso, aconteceu também a conclusão das aulas promovidas através da parceria institucional com o SENAI, no curso de Instalações elétricas prediais de baixa tensão, reforçando o compromisso com a qualificação profissional e a geração de oportunidades à população local.

Tais projetos impactaram positivamente a vida de centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica e emocional. Somente nesta etapa final, mais de 200 certificados foram entregues a participantes dos cursos, fortalecendo competências, ampliando perspectivas de renda e estimulando a autonomia das famílias atendidas nos dois municípios.

As ações desenvolvidas estiveram alinhadas a princípios fundamentais como a promoção do desenvolvimento humano, a sustentabilidade social e a união solidária em favor dos que mais precisam. Cada capacitação oferecida representou não apenas aprendizado técnico, mas também a reconstrução da autoestima, do sentimento de pertencimento e da esperança em um futuro melhor.

Nesse contexto, merece destaque o empenho do Bispo Dom Bernardo, cuja atuação tem sido decisiva para a manutenção e fortalecimento de projetos sociais por meio da Associação Beneficente Emaús. Sob sua liderança e incentivo pastoral, a associação tem ampliado sua presença junto às comunidades mais vulneráveis, promovendo ações que integram formação profissional, apoio humano e cuidado, construindo um verdadeiro legado de transformação social.

Fonte: Diocese de Óbidos