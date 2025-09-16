ÓBIDOS: SEMDES promove passeio de idosos ao Balneário do Curuçambá

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I Santa Teresinha), promoveu nesta terça-feira (16) um passeio especial para o grupo de idosos atendidos pelo serviço. O destino foi o Balneário do Curuçambá, onde os participantes desfrutaram de momentos de lazer, integração e diversão.

A atividade integra o conjunto de ações do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, voltado à proteção social básica. O objetivo foi proporcionar aos idosos um espaço de socialização, reforçando a importância do envelhecimento ativo, saudável e participativo.

De acordo com a equipe organizadora, além do contato com a natureza e do clima de descontração, o passeio buscou estimular a autoestima e o bem-estar dos participantes, valorizando a troca de experiências e a construção de laços afetivos.

A Semdes destacou que iniciativas como essa fortalecem a política pública de atenção à pessoa idosa em Óbidos, reafirmando o compromisso do município em oferecer oportunidades de inclusão social, respeito e valorização da terceira idade.

