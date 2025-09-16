Novo PAC Seleções 2025 contempla municípios do Pará com obras de drenagem e contenção de encostas, incluindo Óbidos

Estado terá 29 municípios contemplados, incluindo Óbidos, Oriximiná, Santarém, Monte Alegre, Prainha e outros, com recursos para reduzir riscos de desastres ambientais.

O Governo Federal anunciou, nesta quinta-feira (18), os resultados do Novo PAC Seleções 2025 para obras de drenagem urbana e contenção de encostas. No total, 235 municípios de 26 estados receberão R$ 11,7 bilhões em investimentos, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade de populações que vivem em áreas de risco e reforçar a capacidade de resposta do país diante de eventos climáticos extremos.

No Pará, 29 municípios foram contemplados, com 33 propostas aprovadas. Entre eles estão Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre, Prainha e Santarém, que receberá R$ 38 milhões em obras de contenção de encostas em áreas de risco. O estado figura entre os mais beneficiados do país nesta etapa do programa.

Segundo o anúncio, R$ 10,3 bilhões serão destinados a projetos de drenagem urbana em 174 municípios, enquanto R$ 1,4 bilhão financiará obras de contenção de encostas em 102 localidades. Os recursos vêm do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com os resultados de 2023, 2024 e agora 2025, o Novo PAC já soma mais de R$ 25,8 bilhões investidos em mais de 600 obras de drenagem e contenção de encostas em todo o Brasil.

A edição de 2025 do Novo PAC Seleções prevê investimentos de R$ 49,2 bilhões distribuídos em quatro eixos estratégicos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes. No total, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios – o equivalente a 99,4% de todas as cidades brasileiras.

Com isso, municípios paraenses como Óbidos passam a integrar a lista de localidades que terão obras importantes para a prevenção de desastres ambientais e melhoria da qualidade de vida da população.

