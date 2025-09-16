Agricultores familiares de Óbidos recebem capacitação sobre produção de farinha e derivados da mandioca

Entre os dias 15 e 19 de setembro, agricultores familiares de Óbidos participaram de um curso voltado ao aprimoramento do beneficiamento da farinha e derivados da mandioca. A capacitação foi promovida pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PA).

Ao todo, 23 produtores cadastrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) receberam orientações sobre técnicas modernas de processamento, desde a colheita até a etapa final da produção. O objetivo é garantir maior qualidade, segurança alimentar e valor agregado aos produtos.

As atividades práticas foram realizadas na comunidade Cipoal de Cima, em uma casa de farinha certificada pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), adaptada para atender às normas sanitárias. Agricultores das comunidades Cipoal, Canta Galo, Silêncio, Mamiazinho e do Ramal do São Pedro participaram das atividades.

Produtores que participaram do Curso

Durante o curso, os produtores aprenderam a fabricar diferentes tipos de farinha – seca, mista e “toco mole” – além de farinha e goma de tapioca. Também foram repassadas técnicas de aproveitamento integral da mandioca, incluindo a produção de tucupi e de ração animal a partir de cascas e ramas.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Roberto Pinedo, a capacitação terá impacto direto no consumo da população. “Esse grupo de agricultores contempla cerca de doze famílias que produzem alimentos destinados, em sua maioria, ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Com as novas técnicas e a certificação do SIM, os produtos ganham mais qualidade e segurança, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade e alunos da rede municipal de ensino”, destacou.

Os participantes ressaltaram a importância da iniciativa. Cleuzibe Batista, agricultora da comunidade Silêncio, afirmou que pretende aplicar o aprendizado para ampliar a produção e conquistar novos mercados. “Na nossa comunidade não tem comprador de farinha, mas já conseguimos vender para a Secretaria de Educação. Agora queremos expandir essa venda e o curso vai nos ajudar muito”, disse.

Já o agricultor Valmir Chagas, anfitrião de parte das atividades, destacou as melhorias em sua casa de farinha após as orientações da Semab. “Agora trabalhamos com mais higiene e organização. Com essas novas técnicas, vamos produzir com mais qualidade e vender melhor”, afirmou.

O curso foi encerrado com uma exposição dos produtos embalados, com selo e prontos para comercialização. Na ocasião, os organizadores reforçaram o convite para a Feira da Agricultura Familiar, marcada para o dia 28 de setembro, das 8h às 12h, na Praça de Sant’Ana, no centro de Óbidos. O evento reunirá agricultores locais, oferecendo à população farinha, derivados da mandioca e produtos orgânicos.

GALERIA DE FOTOS.....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8178-agricultores-familiares-de-obidos-recebem-capacitacao-sobre-producao-de-farinha-e-derivados-da-mandioca#sigProId7f17a16a17 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e Fotos Ascom/pmo