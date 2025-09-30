Escritora obidense Bella Pinto relança trilogia da Coleção Reizinho em Belém

Belém, PA – A escritora obidense Bella Pinto realizou no sábado, 04 de agosto, o relançamento dos livros que compõem a Trilogia da Coleção Reizinho, em um evento especial que aconteceu no Café Califórnia, localizado no terceiro piso do Shopping Pátio Belém.

Voltada para o público infantil, a coleção reúne obras que encantam pela leveza das histórias e pelas mensagens de afeto, imaginação e aprendizado, reafirmando o compromisso da autora com a formação de novos leitores. Durante a sessão de autógrafos, o público teve a oportunidade de conhecer e adquirir os três títulos da trilogia:

A Menina e a Fofolete Azul

Um Anjo que por aqui passou

Aventuras de Thales

Livros relançados de Bella Pinto

O evento proporcionou um momento de aproximação entre a autora e seus leitores, especialmente crianças e famílias, promovendo o incentivo à leitura desde a infância e a valorização da literatura nacional.

Bella Pinto no momento do autógrafo

Com uma carreira literária consolidada, Bella Pinto soma 20 anos dedicados à escrita e à promoção da cultura amazônica. Ao longo desse tempo, já publicou 12 obras, algumas traduzidas para o inglês e para o braile, reforçando sua preocupação com a acessibilidade e inclusão no universo da literatura. Além disso, a autora participou de diversas atividades culturais e literárias em diferentes estados do país, levando sempre o nome de Óbidos e da Amazônia a novos públicos.

A realização contou com o apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, além da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO), da qual Bella Pinto faz parte.

O relançamento da Trilogia da Coleção Reizinho reafirma o talento e a sensibilidade de Bella Pinto, uma escritora que transforma palavras em pontes entre gerações, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da literatura infantil brasileira e para a difusão da cultura regional.

