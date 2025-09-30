ÓBIDOS: Vereador Evandro Jr. solicita desmonte de torre de telecomunicações e alerta para risco de tragédia

Óbidos, Pará – Atendendo a reivindicações da população e diante das preocupações crescentes sobre a segurança estrutural, o vereador Evandro Nogueira Sarrazin Júnior (MDB) apresentou na sessão Câmara Municipal de Óbidos, do dia 6 de maio de 2025, o Requerimento nº 298/2025. O documento solicita à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) providências urgentes para a desativação e o desmonte da torre central de telecomunicações localizada na Rua Antônio Brito de Souza, nas proximidades da Boate Styllus, no centro da cidade.

A justificativa apresentada no plenário aponta denúncias de moradores e relatos de ex-funcionários, que afirmam que a estrutura se encontra há anos sem manutenção adequada, representando risco iminente de colapso. De acordo com os relatos, peças da torre já estariam se desprendendo, o que aumenta a apreensão dos moradores da região central, especialmente em períodos de fortes ventanias e chuvas típicas da região amazônica.

Requerimento do Vereador Evandro Jr.

Conforme Requerimento, o vereador destaca que a torre não possui mais função ativa no sistema de telecomunicações da cidade, permanecendo como uma estrutura obsoleta e sem utilidade prática. “Não podemos esperar que uma tragédia aconteça para, então, buscar soluções. A prevenção é a medida mais responsável e necessária neste momento”, defendeu Sarrazin Júnior, ao apresentar o requerimento.

Além do pedido encaminhado à ANATEL, o documento solicita que o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) acompanhe o caso, visando garantir a adoção de medidas que assegurem a integridade física da população obidense. O requerimento também pede tramitação em regime de urgência.

Risco comparado ao “Sinistro de 1985” em Oriximiná

Para justificar a gravidade da situação, o vereador comparou o caso à tragédia ocorrida em Oriximiná, em 23 de setembro de 1985, episódio que ficou conhecido como o “Sinistro de 1985”, relatado no livro de João Walter de Farias, “Memória das escolas do nosso tempo”, de 2009. Naquele ano, uma torre de 130 metros de altura, construída pela Telepará, desabou após uma tempestade, atingindo o prédio do Banco do Brasil e parte da Escola Estadual Senador Lameira Bittencourt.

Torre da Telepará que desabou em Oriximiná em 1985

O colapso da estrutura deixou três mortos e nove feridos, além de interromper as comunicações do município por vários dias. Testemunhas da época relataram que cerca de 600 alunos e dezenas de professores escaparam por pouco, já que haviam deixado a escola minutos antes do acidente.

A tragédia, amplamente registrada pela imprensa e preservada em acervos históricos de Oriximiná, como as fotos desta matéria, marcou profundamente a memória da região. Em 2025, ano em que se completam 40 anos do episódio, o alerta é retomado em Óbidos como uma lembrança dolorosa do que pode ocorrer caso medidas preventivas não sejam adotadas.

Segurança em primeiro lugar

O requerimento enfatiza também que a ANATEL é o órgão responsável por fiscalizar e normatizar a utilização de torres e antenas de telecomunicações no Brasil. Dessa forma, espera-se que a agência realize uma vistoria imediata e determine o desmonte da torre obsoleta.

Com o apoio dos demais parlamentares e a mobilização dos moradores, a expectativa é de que a ANATEL e o MPPA se posicionem em breve sobre os próximos passos.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8203-obidos-vereador-evandro-jr-solicita-desmonte-de-torre-de-telecomunicacoes-e-alerta-para-risco-de-tragedia#sigProId1d5d4e3f56 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fonte: Página do Vereador Evandro Jr.