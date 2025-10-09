Confira a Tabela e Jogos da Seleção de Óbidos na Copa Oeste do Pará 2025.

Renildo Andrade é o novo técnico da seleção obidense. O anúncio foi feito pela Liga Desportiva Obidense (LDO) na noite de quarta-feira (8), durante coletiva à imprensa concedida pelo presidente da entidade, Ivaldo Ferreira (Pepeia) e o novo comandante da seleção local que está confirmada na Copa Oeste de Seleções 2025, que inicia neste mês de outubro.

Renildo substitui o ex-técnico Manoel Senair, conhecido como Baixo, que entregou o cargo há poucos dias. A partir de agora, ele vai comandar a preparação da seleção com os atletas convocados pelo antigo técnico.

A comissão técnica foi mantida e a LDO anunciou que vai intensificar a preparação da seleção, que está na Chave A da copa, com Curuá, Juruti e Oriximiná.

Óbidos já estreia no próximo dia 26 de outubro, em casa, contra a seleção de Curuá.

Óbidos está na Chave A, confira os jogos:

1 -Sel. Juruti

2 -Sel. Oriximina

3 -Sel. Óbidos

4 -Sel. Curuá

Dia 25/10/25 (sábado)

Sel.Juruti x Sel. Oriximina

Dia 26/10/25 (domingo)

Sel. Óbidos x Sel.. Curuá

Dia 1°/11/25 (sábado)

Sel. Curuá x Sel. Juruti

Sel. Oriximina x Sel. Óbidos

Dia 08/11/25 (sábado)

Sel. Juruti x Sel. Óbidos

Sel. Oriximina x Curuá

www.obidos.net - Por Érique Figueredo