Confira a Tabela e Jogos da Seleção de Óbidos na Copa Oeste do Pará 2025.
Renildo Andrade é o novo técnico da seleção obidense. O anúncio foi feito pela Liga Desportiva Obidense (LDO) na noite de quarta-feira (8), durante coletiva à imprensa concedida pelo presidente da entidade, Ivaldo Ferreira (Pepeia) e o novo comandante da seleção local que está confirmada na Copa Oeste de Seleções 2025, que inicia neste mês de outubro.
Renildo substitui o ex-técnico Manoel Senair, conhecido como Baixo, que entregou o cargo há poucos dias. A partir de agora, ele vai comandar a preparação da seleção com os atletas convocados pelo antigo técnico.
A comissão técnica foi mantida e a LDO anunciou que vai intensificar a preparação da seleção, que está na Chave A da copa, com Curuá, Juruti e Oriximiná.
Óbidos já estreia no próximo dia 26 de outubro, em casa, contra a seleção de Curuá.
Óbidos está na Chave A, confira os jogos:
1 -Sel. Juruti
2 -Sel. Oriximina
3 -Sel. Óbidos
4 -Sel. Curuá
Dia 25/10/25 (sábado)
Sel.Juruti x Sel. Oriximina
Dia 26/10/25 (domingo)
Sel. Óbidos x Sel.. Curuá
Dia 1°/11/25 (sábado)
Sel. Curuá x Sel. Juruti
Sel. Oriximina x Sel. Óbidos
Dia 08/11/25 (sábado)
Sel. Juruti x Sel. Óbidos
Sel. Oriximina x Curuá
www.obidos.net - Por Érique Figueredo