Iniciou a romaria mais longa do Círio de Nazaré 2025, Traslado para Ananindeua e Marituba

Belém, PA – Na manhã desta sexta-feira (10), a Basílica Santuário de Nazaré foi o epicentro de uma manifestação de fé e devoção com o início do Traslado para Ananindeua e Marituba, a maior e mais longa romaria do Círio de Nazaré. Milhares de fiéis lotaram a praça em frente à Basílica, por volta das 6h com a celebração da missa, para acompanhar a saída da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em direção aos municípios da região metropolitana de Belém.

A procissão, que iniciou por volta das 8h, emociona devotos de todas as idades, que se reúnem para demonstrar sua gratidão e devoção à Rainha da Amazônia. O percurso, de mais de 50 quilômetros, é um dos mais aguardados da programação do Círio, com previsão de chegada as 19h, e marca a contagem regressiva para a grande procissão principal, que acontece no domingo (12).

Devoção em cada quilômetro

A romaria é uma demonstração do forte laço de fé que une os paraenses. Ao longo do trajeto, a Imagem Peregrina foi saudada com homenagens, preces e agradecimentos. Ciclistas e motociclistas se juntaram aos fiéis a pé, acompanhando a berlinda por diversas vias e demonstrando a força e a união que move o Círio.

A emoção e a alegria dos devotos, que se preparam durante meses para o evento, são a tônica desta romaria. Além da tradicional procissão, a programação do Círio 2025 segue com eventos culturais e religiosos na Estação das Docas, e com as missas e celebrações que antecedem o ponto alto da festividade.

Homenagem e tradição

Um dos momentos de maior destaque e emoção durante o traslado foi a tradicional homenagem realizada em frente ao Grupo RBA. A celebração, que ocorre há 27 anos, é um dos pontos altos da romaria e reforça a profunda ligação entre o Círio e a comunidade local.

Com o Traslado de Ananindeua e Marituba, o Círio de Nazaré 2025 dá mais um passo em direção ao grande dia. A programação continua amanhã, sábado (11), com as romarias Rodoviária e Fluvial, que também prometem arrastar multidões de fiéis pelas ruas e águas da Bahia de Guajará, de Icoaraci para Belém.

As principais romarias da festividade de Nossa Senhora de Nazaré a partir de hoje, 10 de outubro de 2025, são as que marcam o ápice e o encerramento da celebração.

Programação das principais romarias (10 a 27 de outubro):

Sábado, 11 de outubro (véspera do Círio):

Romaria Rodoviária: Saída da Basílica Santuário em direção ao distrito de Icoaraci.

Saída da Basílica Santuário em direção ao distrito de Icoaraci. Romaria Fluvial: A imagem de Nossa Senhora segue em procissão pela Baía do Guajará, acompanhada por centenas de embarcações.

A imagem de Nossa Senhora segue em procissão pela Baía do Guajará, acompanhada por centenas de embarcações. Moto Romaria: Motoqueiros e ciclistas acompanham a imagem no trajeto até o Colégio Gentil Bittencourt.

Motoqueiros e ciclistas acompanham a imagem no trajeto até o Colégio Gentil Bittencourt. Trasladação: A imagem segue em procissão noturna do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral da Sé.

Domingo, 12 de outubro (Dia do Círio):

Círio de Nazaré: A grande procissão que leva a imagem de Nossa Senhora da Catedral da Sé até a Praça Santuário, em frente à Basílica. É o evento central da festividade, que atrai milhões de fiéis.

Sábado, 18 de outubro:

Ciclo Romaria: A procissão para os ciclistas, que percorre as ruas de Belém com a imagem da santa.

A procissão para os ciclistas, que percorre as ruas de Belém com a imagem da santa. Romaria da Juventude: Procissão dedicada aos jovens, com a participação da imagem peregrina.

Domingo, 19 de outubro:

Romaria das Crianças: Uma procissão especial para os pequenos devotos, que leva a imagem da Praça Santuário em percurso reduzido.

Outras celebrações:

Recírio (27 de outubro): A procissão de encerramento da festividade, que marca o retorno da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré para a Basílica Santuário.

A procissão de encerramento da festividade, que marca o retorno da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré para a Basílica Santuário. Festa da Chiquita (11 de outubro): Um evento cultural e social, realizado após a Trasladação, que homenageia a diversidade e a fé do povo paraense.

